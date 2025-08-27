Paradox promet des changements autour du DLC polémique de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Derrière l’enthousiasme que l’on peut avoir en voyant que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 arrive enfin, peu importe son état, il y avait de quoi être furieux en apprenant que Paradox avait bloqué l’accès à 2 clans supplémentaires (en plus des 4 du jeu de base) derrière l’édition la plus onéreuse du jeu. Ce contenu supplémentaire disponible dès le jour de la sortie sonnait comme étant quelque chose de tronqué du jeu de base, ce qui n’a pas plus à une communauté dont la patience a des limites. Face au tollé que s’est pris l’éditeur sur les réseaux sociaux, il semble vouloir faire machine arrière, ou du moins effectuer quelques changements.
Des ajustements promis, mais lesquels ?
Mais ne criez pas victoire trop vite. Paradox, qui édite le jeu de The Chinese Room, n’a pas encore annoncé que ce DLC sera gratuit. On en est encore loin, même si l’éditeur semble avoir compris la grogne du public. Dans un message publié sur le Discord officiel du jeu (relayé par ResetEra), on y lit un message qui indique que des « ajustements » vont être effectués concernant l’ajout de ces deux clans :
« Nous écoutons vos commentaires sur l’accès aux clans Lasombra et Toréador, et nous effectuons des ajustements avant le lancement pour en tenir compte. Nous partagerons plus d’informations dès que possible. »
Autant dire que la bataille n’est pas encore gagnée, mais Paradox a pris note du mécontentement global autour de ce DLC. Reste à voir ce qu’il compte faire à ce sujet. La formulation employée pourrait autant signifier un changement sur le modèle tarifaire que des modifications sur le contenu même de ce DLC. La meilleure solution serait évidemment de proposer ce contenu gratuitement, histoire de faire un joli coup de com’ pour rattraper la polémique, mais rien n’est moins sûr.
