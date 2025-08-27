Paradox promet des changements autour du DLC polémique de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Des ajustements promis, mais lesquels ?

Mais ne criez pas victoire trop vite. Paradox, qui édite le jeu de The Chinese Room, n’a pas encore annoncé que ce DLC sera gratuit. On en est encore loin, même si l’éditeur semble avoir compris la grogne du public. Dans un message publié sur le Discord officiel du jeu (relayé par ResetEra), on y lit un message qui indique que des « ajustements » vont être effectués concernant l’ajout de ces deux clans :

« Nous écoutons vos commentaires sur l’accès aux clans Lasombra et Toréador, et nous effectuons des ajustements avant le lancement pour en tenir compte. Nous partagerons plus d’informations dès que possible. »

Autant dire que la bataille n’est pas encore gagnée, mais Paradox a pris note du mécontentement global autour de ce DLC. Reste à voir ce qu’il compte faire à ce sujet. La formulation employée pourrait autant signifier un changement sur le modèle tarifaire que des modifications sur le contenu même de ce DLC. La meilleure solution serait évidemment de proposer ce contenu gratuitement, histoire de faire un joli coup de com’ pour rattraper la polémique, mais rien n’est moins sûr.