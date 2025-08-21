Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 bloquera l’accès à deux clans derrière un DLC qui ne sera pas donné

Un tarif d’entrée pour deux clans qui fait débat

Dans quel état Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 va sortir, ça, on ne le sait pas encore, mais beaucoup imaginent déjà qu’il sera incomplet. Ne serait-ce que parce que la possibilité de choisir l’un des deux clans, les Lasombra et les Toréador, sera bloquée derrière un DLC disponible dès la sortie du jeu, Shadows & Silk. Si le jeu de base vous donne accès à quatre clans différents à choisir pour votre personnage, voir que deux autres sont coincés derrière ce DLC ne passe pas, du tout.

D’autant plus que celui-ci n’est pas donné. Pour l’obtenir, il faudra vous diriger vers l’édition la plus onéreuse de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, la Premium Edition qui est affichée à 89,99 € sur Steam. Si vous craquez pour l’édition standard à 60 €, une mise à niveau sera proposée, à la fois vers l’édition Deluxe et l’édition Premium. La première est affichée à 69,99 €, donc vous comprendrez via une petite soustraction que ce DLC, qui est la seule exclusivité de l’édition Premium, revient plutôt cher.

Au-delà de son prix, c’est surtout le fait de voir des possibilités de gameplay être directement proposées en DLC à la sortie qui fait enrager les fans, surtout après une telle attente pour le jeu. On ne parle pas là d’une petite feature, puisque le choix de ces clans peut considérablement changer une partie par rapport à une autre.

Autant dire que cela a quelque peu refroidit les esprits après l’annonce de la date de sortie de ce Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, prévu pour le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.