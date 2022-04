Overwatch 2 : Sojourn nous montre de quoi elle est capable dans une nouvelle vidéo de gameplay

Overwatch 2 semble être enfin prêt à présenter sa première bêta fermée en fin de mois, et Sojourn promet d’être l’une des attractions principales de cet essai. La nouvelle héroïne est l’une des porte-étendards de ce second opus et elle a récemment eu droit à un trailer qui nous en apprenait plus sur son histoire personnelle. Il n’aura fallu attendre que quelques jours pour la découvrir en action, puisque Blizzard a mis en ligne une vidéo de gameplay qui s’attarde sur ses capacités.

Sojourn entre dans la mêlée

Sojourn nous montre donc toutes ses capacités ici, avec son super saut et son fusil d’énergie qui peut tirer des lasers puissants. Elle possède une attaque nommée Overclock qui va augmenter les dégâts de ses tirs et lui permettre d’effectuer un tir spécial qui transpercera les ennemis.

Cette vidéo est aussi l’occasion de voir les anciens personnages en action, que ce soit Ashe, Genji, Reinhardt et d’autres, même s’ils ne sont pas le sujet principal de ce trailer. Cela reste un petit événement car on avait pas vu de gameplay pour Overwatch 2 depuis pas mal de semaines.

Rendez-vous le 26 avril prochain pour découvrir la bêta fermée d’Overwatch 2, enfin du moins pour celles et ceux qui auront la chance d’y participer.