Overwatch 2 : Sojourn est enfin présentée dans un nouveau trailer

Overwatch 2 aura enchaîné les reports en interne, mais ça y est, le jeu semble être sur la bonne voie et devrait se montrer tout bientôt à l’occasion d’une bêta fermée qui ouvrira ses portes le 26 avril prochain. Avant de pouvoir découvrir ce que ce deuxième épisode nous réserve, Blizzard tient à nous présenter Sojourn, nouvelle héroïne que que l’on a déjà pu apercevoir dans le premier trailer du jeu, mais qui nous en dit plus sur son parcours ici, dans une vidéo inédite.

Le nouveau personnage s’illustre en vidéo

Cette ancienne capitaine de l’Overwatch se nomme en réalité Vivian Chase, et a été recruté par Jack Morrison, autrement dit Soldat 76. Douée de capacités cybernétiques, nul doute que cette guerrière saura se débrouiller sur le champ de bataille. Il faudra malheureusement attendre encore un peu avant d’avoir plus de détails sur son gameplay.

Sojourn sera jouable dans la bêta fermée d’Overwatch 2 qui aura lieu à la fin du mois, qui présentera de nouveaux modes et les bases de cette suite tant attendue. On devrait donc en apprendre bien plus sur elle et ses capacités d’ici quelques jours.