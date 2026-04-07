Overwatch : Blizzard dévoile le nouveau look d’Anran, dont le design n’avait pas été bien reçu

Un personnage désormais moins générique

Avant de devenir jouable dans Overwatch, Anran est apparue dans un court-métrage centré sur son frangin Wuyang. Lorsque le personnage est ensuite apparu dans le jeu avec son modèle in-game, la communauté n’a pas pu s’empêcher de remarquer qu’elle n’était plus tout à fait la même que dans le premier court-métrage. Dans ce dernier, elle apparaissait plus « dure », là où son modèle in-game ressemblait à celui d’autres personnages dans le jeu, avec un visage plus « angélique ». Chose qui n’a pas plu, même à Fareeha, qui prête sa voix au personnage, et qui a fait entendre son mécontentement.

Blizzard a alors reconnu que le design nécessitait d’être retravaillé, et on en voit aujourd’hui le résultat. Le réalisateur Aaron Keller nous montre une version d’Anran plus sûre d’elle avec de nouvelles expressions et un visage moins enfantin que précédemment :

« Anran est confiante, déterminée, farouche et c’est une leader née. Nous voulions que son apparence dans le jeu reflète cette personnalité. Nous avons donc apporté quelques modifications à son visage. Nous nous sommes concentrés sur ses yeux, ses sourcils et sa bouche, et nous avons abandonné son visage, son regard et son expression enfantins pour quelque chose de plus sincère et de plus mature. Même un simple changement de posture peut contribuer à ce qu’Anran soit… plus authentique ! Nous sommes ravis du résultat et du fait qu’elle ressemble davantage à son frère Wuyang. »

Il est vrai que cela se joue à quelques petits détails seulement, mais Fareeha a exprimé sa joie face à ce nouveau look dans un tweet, et la communauté semble elle aussi être ravie de voir le personnage être un peu plus affirmé. La nouvelle version d’Anran sera disponible dès la saison 2 d’Overwatch, qui débutera le 14 avril prochain.