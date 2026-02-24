Blizzard annonce Overwatch Rush, un shooter mobile en 4 vs 4 avec une touche de MOBA

Overwatch dans la poche, mais avec un twist

Overwatch Rush, tel est son nom, se présente comme un shooter en 4 vs 4 avec une vue de dessus, qui est séparé du jeu principal, au même titre que l’équipe qui conçoit ce spin-off, qui n’est pas celle qui travaille sur le « vrai » Overwatch :

« Overwatch Rush est développé par une équipe de Blizzard dédiée et distincte de l’équipe 4. Ses membres disposent d’une grande expérience dans le développement de jeux mobiles. L’équipe 4 reste entièrement dédiée à Overwatch, qui continuera de proposer d’incroyables nouveautés pour la communauté sur PC et consoles, avec notamment sa toute nouvelle saison 1, et d’autres choses encore ! »

On retrouve un aspect et un feeling qui touchent ici au genre du MOBA, et un modèle économique free-to-play avec des achats in-game. Comme l’indique le nom du jeu, les parties sont censées ici être très rapides, pour s’adapter aux habitudes du marché mobile. Car oui, Overwatch Rush n’est pour l’instant prévu que sur iOS et Android.

Blizzard dévoile une première vidéo pour présenter le concept du jeu, mais prévient que le projet en est encore à ses débuts, et que beaucoup de choses restent encore à voir. C’est d’ailleurs pour cela que des phases de test seront organisées dans certains pays. Plus d’informations seront à retrouver sur le serveur Discord officiel du jeu.

Pas encore de date de sortie pour cet Overwatch Rush, qui demandera donc encore un petit bout de temps de développement.