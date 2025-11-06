Overcooked aura aussi droit à son adaptation, pas en série ni en film, mais en émission de cuisine

La coop la plus improbable

Et c’est déjà la nature même de ce duo qui pourra surprendre. A24, studio à l’image très « indé » qui produit des projets à l’identité artistique très forte, s’associe avec Netflix, géant du streaming plus enclin à copier-coller des modèles qui marchent, pour travailler sur une adaptation d’Overcooked.

Sur le papier, tout cela ne veut rien dire tant l’idée est absurde, mais Deadline nous apprend qu’il ne s’agira ni d’un film, ni d’une série, mais bien d’une émission de compétition autour de la cuisine. Façon Top Chef en somme, mais avec des défis bien plus amusants à l’image du jeu.

Ghost Town Games, qui est aux commandes de la licence, participera bien à l’élaboration de cette émission de télé-réalité d’un autre genre, sans doute pour s’assurer que l’esprit de base du jeu est bien présent. Pour le moment, tout ceci n’est qu’un projet peu avancé, mais contrairement à une série ou un film, la production ne devrait pas demander beaucoup de temps pour être finalisée.