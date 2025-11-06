Overcooked aura aussi droit à son adaptation, pas en série ni en film, mais en émission de cuisine

Quitte à adapter n’importe quel jeu vidéo, autant ne pas de mettre de limite. Hollywood est prêt à prendre tous les jeux à succès pour les adapter sur petit et grand écran tant qu’il est question d’amasser tout un tas de billets verts. Même un jeu comme Overcooked. Un titre délirant où l’on s’amuse à cuisiner entre amis dans des conditions extrêmes, et qui est l’un des meilleurs jeux coop de ces dernières années. Adapter une telle licence en série ou en film aurait cependant été compliqué, alors A24 et Netflix ont eu une autre idée.

Jaquette d'Overcooked! All You Can Eat
Overcooked! All You Can Eat
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one

Date de sortie : 10/11/2020

