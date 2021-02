Overcooked! All You Can Eat va sortir sur PC, PS4, Xbox One et Switch le 23 mars

Si la série Overcooked! était déjà disponible sur de nombreuses plateformes, sa compilation Overcooked! All You Can Eat n’était jusqu’ici disponible sur PS5 et Xbox Series. Les possesseurs d’autres consoles et PC pourront cependant bientôt profiter ce pack puisque Team 17 annonce une sortie sur les consoles d’ancienne génération.

La version ultime d’Overcooked! arrive pour tout le monde

Vous pourrez donc mettre la main sur les versions PC, PS4, Xbox One et Switch de Overcooked! All You Can Eat dès le 23 mars, avec une version physique en bonus pour la PS4 et la Nintendo Switch.

Pour rappel, Overcooked! All You Can Eat combine les deux Overcooked! avec des améliorations visuelles, comme de la 4K et le support 60 fps. On retrouve également des chefs supplémentaires ainsi que des nouvelles options d’accessibilité (notamment pour les daltoniens) pour permettre à toutes et à tous de pouvoir s’amuser ensemble.

Overcooked! All You Can Eat sera disponible pour le prix de 39,99€. On vous avait justement parlé du titre récemment dans notre dossier consacré aux meilleurs jeux coop du moment, si vous recherchez à jouer avec votre moitié ou des amis en local.