Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Overcooked! All You Can Eat. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme.

Platine

Chef légendaire

Décrocher tous les trophées

Or

Héros du thym

Terminer Overcooked! et sauver le royaume Oignon !

Terminer Overcooked! et sauver le royaume Oignon !

Terminer Overcooked! 2 et sauver le royaume Oignon… à nouveau

Terminer Overcooked! 2 et sauver le royaume Oignon… à nouveau

Découvrir tous les lieux / niveaux des principales parties

Argent

Gloutonnerie

Terminer les Ever Peckish Rises

Terminer les Ever Peckish Rises

Terminer le premier niveau de chaque monde 1

Terminer le premier niveau de chaque monde 1

Lancer 100 ingrédients dans une marmite

Lancer 100 ingrédients dans une marmite

Gagner une cuisine en mode Duel

Gagner une cuisine en mode Duel

Terminer un monde Plus de garniture

Terminer un monde Plus de garniture

Terminer les didacticiels Overcooked! et Overcooked! 2

Terminer les didacticiels Overcooked! et Overcooked! 2

Terminer 5 commandes en moins de 30 secondes en mode Classique

Terminer 5 commandes en moins de 30 secondes en mode Classique

Terminer un niveau en mode Classique en suivant l’ordre des recettes

Terminer un niveau en mode Classique en suivant l'ordre des recettes

Utiliser chaque émoticône

Utiliser chaque émoticône

Éteindre un incendie en cuisine

Éteindre un incendie en cuisine

Rouler 10 fois sur des zomb’mies

Bronze

Cauchemars en cuisine

Terminer une cuisine du Miamanoir

Terminer une cuisine du Miamanoir

Terminer une cuisine de la Cantine cosmique

Terminer une cuisine de la Cantine cosmique

Terminer une cuisine sur un ballon

Terminer une cuisine sur un ballon

Terminer une cuisine dans les mines

Terminer une cuisine dans les mines

Se téléporter en raton laveur

Se téléporter en raton laveur

Faire flamber 10 cases à la fois

Faire flamber 10 cases à la fois

Ressusciter 10 fois

Ressusciter 10 fois

Livrer le mauvais plat 5 fois

Livrer le mauvais plat 5 fois

Garder un plat terminé 30 secondes avant de servir

Garder un plat terminé 30 secondes avant de servir

Terminer 15 parties en mode Duel

Terminer 15 parties en mode Duel

Jeter 99 aliments à la poubelle

Jeter 99 aliments à la poubelle

Cuire 20 aliments au lance-flammes

Cuire 20 aliments au lance-flammes

Terminer 15 cuisines en Arcade

Terminer 15 cuisines en Arcade

Jouer un niveau avec 4 chefs à lunettes

Jouer un niveau avec 4 chefs à lunettes

Empêcher un ingrédient de brûler à la dernière seconde

Empêcher un ingrédient de brûler à la dernière seconde

Jouer un niveau du Feu de camp avec 4 chefs ours

Jouer un niveau du Feu de camp avec 4 chefs ours

Obtenir 3 étoiles dans un niveau du mode Classique lorsque chaque joueur est une boîte

Obtenir 3 étoiles dans un niveau du mode Classique lorsque chaque joueur est une boîte

Incarner une créature aquatique dans un niveau Sushi

Incarner une créature aquatique dans un niveau Sushi

Jouer un niveau avec 4 chefs reptiles

Jouer un niveau avec 4 chefs reptiles

Jouer à Overcooked! 4-2, avec un loup-garou, un fantôme et un vampire

Jouer à Overcooked! 4-2, avec un loup-garou, un fantôme et un vampire

Lancer et attraper un ingrédient 15 fois sans le faire tomber entre 4 chefs extraterrestres

Lancer et attraper un ingrédient 15 fois sans le faire tomber entre 4 chefs extraterrestres

Lancer 5 tomates à un autre joueur

Lancer 5 tomates à un autre joueur

Jouer à Overcooked! 2-2, avec 4 joueurs incarnant un rat

Jouer à Overcooked! 2-2, avec 4 joueurs incarnant un rat

Jouer un niveau à 4 joueurs, dont 3 incarnent le même chef

Jouer un niveau à 4 joueurs, dont 3 incarnent le même chef

Expulser quelqu’un du niveau

Expulser quelqu'un du niveau

Tenter de lancer quelque chose dans Overcooked!

Tenter de lancer quelque chose dans Overcooked!

Caresser Kevin dans Overcooked!

Caresser Kevin dans Overcooked!

Caresser Kevin dans Overcooked! 2

