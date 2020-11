Overcooked! All You Can Eat se met aux fourneaux sur Xbox Series X | S

Aujourd’hui, c’est le grand jour pour Microsoft, qui commercialise sa Xbox Series X | S. Parmi les jeux de lancement, on y retrouve un certain Overcooked! All You Can Eat, une compilation qui regroupe l’intégralité des contenus de la franchise et plus encore.

Tout mangeeer !

All You Can Eat n’est pas Overcooked! 3 mais une compilation regroupant les deux premiers jeux ainsi que l’intégralité des contenus additionnels. Elle ajoute également trois nouveaux chefs et sept nouveaux niveaux qui seront pour le coup totalement inédit. Mieux encore, le jeu sera cross-platform et proposera le combo 4K/60fps. Le tout s’accompagne de nouvelles options d’accessibilité pour faciliter entre autre la lecture des personnes qui souffrent de dyslexie.

Le titre avait confirmé une sortie au lancement de la PS5 mais n’avait pas encore affirmé sa disponibilité sur Xbox Series X | S ce 10 novembre : c’est chose fait puisque le titre est disponible sur le Store en version digitale. Il arrivera ensuite le 19 novembre sur la console de Sony puis en version physique fin 2020 sur les deux plateformes.