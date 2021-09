PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Septembre 2021

C’est une habitude mensuelle, les joueurs et joueuses PlayStation peuvent récupérer plusieurs titres dans leur bibliothèque grâce à leur abonnement PlayStation Plus. En août, on avait par exemple eu droit à Hunter’s Arena: Legends et le dernier Plants vs Zombies. Mais qu’en est-il de septembre ? Voyons ensemble quels sont les jeux « offerts » du PS Plus et quand est-ce qu’ils seront disponibles en septembre.

Quels sont jeux PlayStation Plus de septembre 2021 ?

Pour tout connaître des jeux PlayStation Plus, on vous présente les trois jeux qui arriveront. On aura de la cuisine à faire en coop, de l’infiltration avec le plus célèbre des chauves et une adaptation de la licence Predator.

Quand vont arriver les jeux PS Plus de septembre ?

Si vous vous demandez quand seront disponibles les jeux au téléchargement, il faudra patienter jusqu’à ce mardi 7 septembre. Les jeux seront ensuite disponibles via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Il est possible qu’ils ne soient disponibles que dans le courant de la journée.