Onimusha: Way of the Sword avance sa sortie au 4 septembre, soit trois semaines plus tôt que prévu

Finalement, Onimusha dégaine prématurément

Bien qu’il soit somme toute logique, le changement de date de sortie d’Onimusha: Way of the Sword est une décision qui parait étonnante compte tenu du fait qu’il y a à peine cinq jours, à la fin d’un nouveau trailer durant lequel Satoru Nihei est intervenu, on nous confirmait sa disponibilité pour le 25 septembre.

C’était sans compter sur la rumeur émanant du listing du jeu par les revendeurs, qui mentionnait plutôt une date trois semaines en avance. D’abord contredite par ce trailer dévoilant un nouveau boss et indiquant toujours le planning initial, l’information est donc cette fois confirmée par la page officielle du titre sur les réseaux : Onimusha: Way of the Sword sortira finalement le 4 septembre.

Le jeu d’action évite donc le duo Control Resonant/Silent Hill Townfall… pour s’installer à côté de The Blood of Dawnwalker, commercialisé la veille. Un calcul malgré tout judicieux qui suggère aussi que Capcom peut se le permettre, et que donc son bébé se porte bien.

Pour rappel, Onimusha: Way of the Sword débarquera sur PC (via Steam, Epic et Microsoft Store), PS5, XBOX Series et Switch 2.