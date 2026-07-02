Onimusha: Way of the Sword avance sa sortie au 4 septembre, soit trois semaines plus tôt que prévu

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À l’annonce de la date de GTA 6 pour le mois de novembre, laquelle semble être cette fois définitive, beaucoup de jeux ont fort logiquement posé leur date de sortie à distance sociale suffisante afin d’éviter le mastodonte. Le problème, c’est que cela a causé un embouteillage au niveau du mois de septembre, et particulièrement sa deuxième moitié. Nouvelle conséquence, certains ont commencé à changer leurs plans, comme Valor Mortis, et c’est désormais au tour d’Onimusha: Way of the Sword de modifier sa date, en l’avançant de près d’un mois.

Onimusha: Way of the Sword // Source : ActuGaming

Finalement, Onimusha dégaine prématurément

Bien qu’il soit somme toute logique, le changement de date de sortie d’Onimusha: Way of the Sword est une décision qui parait étonnante compte tenu du fait qu’il y a à peine cinq jours, à la fin d’un nouveau trailer durant lequel Satoru Nihei est intervenu, on nous confirmait sa disponibilité pour le 25 septembre.

C’était sans compter sur la rumeur émanant du listing du jeu par les revendeurs, qui mentionnait plutôt une date trois semaines en avance. D’abord contredite par ce trailer dévoilant un nouveau boss et indiquant toujours le planning initial, l’information est donc cette fois confirmée par la page officielle du titre sur les réseaux : Onimusha: Way of the Sword sortira finalement le 4 septembre.

Le jeu d’action évite donc le duo Control Resonant/Silent Hill Townfall… pour s’installer à côté de The Blood of Dawnwalker, commercialisé la veille. Un calcul malgré tout judicieux qui suggère aussi que Capcom peut se le permettre, et que donc son bébé se porte bien.

Pour rappel, Onimusha: Way of the Sword débarquera sur PC (via Steam, Epic et Microsoft Store), PS5, XBOX Series et Switch 2.

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Jaquette d'Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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Date de sortie : 04/09/2026

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