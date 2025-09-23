OD : Le jeu d’horreur de Kojima façon PT réapparait enfin avec une nouvelle vidéo angoissante

Kojima a encore PT

Ce premier vrai teaser pour OD, intitulé « Knock », nous montre une première séquence en vue à la première personne qui rappellera forcément les travaux de Hideo Kojima sur PT (et le fait que les deux jeux partagent un titre avec juste deux initiales n’est sans doute pas innocent).

Pour OD, Kojima Productions n’a pas repris le Decima Engine de Death Stranding étant donné que celui-ci appartient à Guerilla Games, et même si la relation entre Sony et Microsoft s’apaise, il n’était pas encore question de se prêter un moteur. C’est donc sur l’Unreal Engine 5 que tourne cet OD.

Dans ce teaser, peu de choses à décrypter si ce n’est la présence obligatoire de bébés, qui semble être désormais la marque de fabrique de Kojima. Le modèle 3D de l’actrice Sophia Lillis apparaît également en fin de vidéo pour nous montrer le photoréalisme visé par ce projet, tout en révélant par la même occasion une paire de mains gigantesques qui appartient sans doute à la créature qui va nous pourchasser. Une première affiche a aussi été révélée, avec l’accroche suivante : « For all players and screamers » (qui peut se traduire littéralement par : « Pour tous les joueurs et les crieurs »).

Et il faudra se contenter de cela pour l’instant. Kojima Productions n’a pas révélé de date de sortie, ni même d’une période assez vaste, et n’a pas non plus indiqué sur quelles plateformes le jeu sortira, même s’il arrivera obligatoirement sur Xbox Series (et sans doute PC) étant donné que Microsoft s’occupe d’éditer le projet.