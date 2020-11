P.T. était initialement jouable sur PS5 avant que sa rétrocompatibilité soit retirée

L’un des plus grands rendez-vous manqué de la précédente génération est le fameux P.T., reboot de Silent Hills, qui a même disparu du PSN suite à l’arrêt du développement du jeu et du départ de Kojima vers d’autres aventures. Cependant, les joueurs qui n’ont pas supprimé le jeu l’ont encore dans leur bibliothèque, et espéraient pouvoir le transférer sur PS5. Si cela était initialement possible, Sony a revu ses plans.

Une marche arrière inexpliquée

Parmi les différents tests de la PS5 qui sont sorti aujourd’hui, plusieurs rédactions ont tenté de jouer au titre sur PS5, comme Polygon ou encore GamesRadar. Durant les premiers jours, il était effectivement possible d’y jouer sur la prochaine console de Sony, mais cela a changé brutalement. Désormais, le jeu affiche un « seulement jouable sur PlayStation 4« , et n’est plus accessible sur PS5.

Polygon rapporte que selon un représentant de Sony, la rétrocompatibilité du titre a changé suite à une « décision de l’éditeur« , qui n’est autre que Konami. L’éditeur n’a pas encore commenté cette nouvelle.

P.T. sera donc l’un des rares titres à ne pas êtres disponibles sur PS5, sauf si Konami revient sur sa décision, ce qui semble improbable.