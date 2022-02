Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition est un remaster de Chrono Chross, JRPG culte sorti sur PS1 en 1999 au Japon. Celui-ci ajoute diverses améliorations à l'expérience originale comme des illustrations et modèles de personnages retravaillés ainsi qu'une modernisation du gameplay avec, par exemple, l'ajout d'une option pour le déroulement de combats en automatique. On dénote dans l'offre la présence supplémentaire de Radical Dreamers: Le Trésor Interdit, un visual novel et spin-off de Chrono Chross que l'on retrouvera ici sous forme audio et qui relate l'aventure de trois personnages différents du nom de Serge, Kid et Magil.