Kingdom Hearts IV est officiellement annoncé avec un trailer donnant quelques clés

Kingdom Hearts a aujourd’hui fêté ses 20 ans et Square Enix nous a offert un très beau cadeau en révélant Kingdom Hearts IV avec un trailer donnant beaucoup d’informations sur l’après Kingdom Hearts III. Attention, si vous n’avez pas fait ce dernier, les informations ci-dessous risquent de divulguer des éléments du dénouement.

Kingdom Hearts 4 : Sora dans Quadratum

Dans Kingdom Hearts IV, on retrouve Sora 7 jours après qu’il se soit éveillé dans ce nouveau monde appelé Quadratum (dont nous avions eu un aperçu durant la fin secrète de Kingdom Hearts III). Il a même droit à une nouvelle coupe pour l’occasion avec un style proche de Yozora (ou même Noctis de Final Fantasy XV). Ce lieu dénote grandement avec le caractère fantastique de la série puisque l’on se retrouve plongé dans un monde moderne, ici assez similaire à la ville de Tokyo.

Le trailer nous donne un premier aperçu du gameplay très acrobatique tournant vraisemblablement sous Unreal Engine 5. Pour l’information, la jeune fille rousse du trailer n’est autre que Strelitzia, un personnage apparaissant dans le jeu mobile Kingdom Hearts: Union χ [Cross]. Elle décrit Quadratum comme un monde semblable au purgatoire. D’après ce que dit l’un des deux personnages en manteau noir (l’autre étant possiblement le Maître des maîtres), il ne sera pas aisé pour Sora de retourner auprès des siens.

Ce nouveau cadre nous ferait presque oublier que la licence est étroitement lié à l’univers Disney. Heureusement, Donald et Dingo sont là pour nous le rappeler, de plus on peut y déceler un teasing marquant le retour d’Hadès du film Disney Hercule. Ce qui collerait donc logiquement avec ces histoires de purgatoire.

Kingdom Hearts IV marque également le début d’un nouvel arc pour la licence : « Lost Marter Arc » (que l’on peut traduire par « Le maître perdu »). Le précédent étant « Dark Seeker Saga » qui faisait référence à l’antagoniste Xehanort. Comme d’habitude avec Tetsuya Nomura, il faut attendre à autant de nouvelles questions que de réponses. On se demande encore où sont passé Riku et Yozora dans tout ça.

En tout cas, il ne faut pas l’attendre avant un bon moment même si ce sera toujours plus proche que ce à quoi on aurait pu s’attendre auparavant.