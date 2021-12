Fuites pour Bioshock 4 : Cadre, époque et fenêtre de sortie

En voilà un qui sait se faire attendre. Bioshock 4, annoncé en décembre 2019 et prochain épisode de la série à succès vendue à près de 38 millions d’exemplaires, a depuis très peu fait parler de lui, hormis que l’on sait qu’il se déroulera dans un monde plus ouvert que les précédents.

Développé par Cloud Chamber, un nouveau studio crée pour l’occasion par 2K Games, le jeu laisse nous laisse enfin entrevoir l’intérieur de son scaphandre, grâce à quelque fuites relayées par le journaliste Colin Moriarty dans une vidéo de Sacred Symbols (pour les abonnés payant de Patreon) et relevées par VGC.

Le cadre et l’époque du prochain Bioshock

Nous savions déjà que le moteur Unreal Engine 5 serait très probablement utilisé pour donner vie à Bioshock 4. Mais la palme de la plus grosse interrogation revenait à son cadre et son époque. La série est en effet déjà connue pour changer drastiquement d’ambiance et de décors au sein de sa trilogie originale. Alors, retour sous l’océan ou non ?

Antarctique, dans les années 60. C’est le cadre dans lequel le prochain Bioshock devrait se dérouler, selon Moriarty. Toujours selon lui, la ville principale aurait pour nom « Borealis », et certains éléments narratifs auraient des liens avec les précèdent épisodes. Autre information, et pas des moindres, Cloud Chamber et 2K Games viseraient une sortie pour 2022.

« Le jeu porte le nom de code « Parkside »… On m’a dit que l’équipe de développement avait une latitude incroyable pour bien faire les choses », a déclaré Moriarty. Il ajoute : « En interne, le jeu est très secret et apparemment totalement verrouillé. Apparemment, ils comprennent très bien que ce jeu sera comparé à ce que Ken Levine a fait. »

Rappelons que Ken Levine (créateur de la série originale) est absent de ce nouveau projet. Néanmoins, de nombreux vétérans ayant travaillé sur le premier Bioshock sont de retour. Jonathan Pelling concepteur et directeur créatif sur le jeu à l’époque, est désormais le directeur de la conception de ce nouvel opus.

Le directeur créatif du jeu est Hoagy de la Plante, qui était dans la conception des niveaux, l’environnement et la programmation sur le premier. Scott Sinclair, le directeur artistique de Bioshock et Bioshock Infinite, sera également de retour.

Qu’une partie importante des têtes pensantes des premiers épisodes soient de la partie est assurément une bonne nouvelle, et on espère que leur contribution saura rendre cet épisode aussi mémorable que ses ainés.