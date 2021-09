Nvidia : Un listing de jeux PC avec God of War, Gears 6, FF9 Remake ou encore Kingdom Hearts IV apparaît, Nvidia réagit

Les listings de jeux qui fuitent, ça ne date pas d’hier, et si certains sont annonciateurs de futurs jeux, comme Alan Wake Remaster, d’autres sont plus spéculatifs, simplement créés pour prémâcher le travail en cas d’annonces. Alors quand un listing rempli de jeux ou de portages encore non-annoncés apparait, on se demande dans quelle catégorie le classer. C’est le cas du dernier leak en provenance de chez Nvidia GeForce, qui laisse entrevoir un liste de jeux assez folle.

Une liste de fantasmes

Dans cette liste de jeux, on retrouve notamment de nombreux titres Sony, comme God of War, Returnal, Demon Souls ou encore Ghost of Tsushima. Que des versions PC qui n’ont pas été annoncées pour le moment. On a naturellement envie de croire ce listing, étant donné que Sony s’oriente de plus en plus vers le PC, surtout après le rachat de Nixxes, mais Nvidia a pris la parole quelques heures après le leak pour calmer le jeu.

Wccftech a publié la réponse de Nvidia, qui affirme que cette liste ne contient aucune annonce, et qu’elle est purement spéculative :

« Nvidia est au courant de cette publication de liste non-autorisée de jeux, avec des jeux à la fois sortis et/ou des sorties spéculatives, utilisée pour des tests et de la classification. Les titres inclus dans cette liste ne sont ni une confirmation ni une annonce d’aucun jeu. »

Effectivement, quand on jette un coup d’oeil à la liste en question, difficile de croire qu’elle est annonciatrice de quoique ce soit. On peut y voir pêle-mêle des mentions d’un Kingdom Hearts IV, d’un Gears 6, de FF9 Remake, Tekken 8, Street Fighter 6 ou encore Crysis 4.

Mais parmi cette liste farfelue de jeux non-annoncés, on retrouve aussi la mention de Bioshock 2022, et le fait qu’un Bioshock soit en route n’est pas un secret. Pareil pour les remasters GTA, aussi présents, et déjà annoncés par un insider. Bref, avec cette liste qui mélange des vérités et de la spéculation, difficile de trier le vrai du faux.