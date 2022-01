Hideaki Itsuno (Dragon’s Dogma, Devil May Cry) tease le prochain projet de Capcom

Hideaki Itsuno de Capcom, notamment réalisateur de Dragon’s Dogma et des épisodes principaux de la célèbre saga Devil May Cry, a teasé l’annonce de son prochain jeu au détour d’un tweet pour la nouvelle année. Le successeur de Dragon’s Dogma à la clé ?

Dragons May Cry

Happy new year 2022! The next project is definitely ahead of last year. Please look forward to it. — Hideaki Itsuno (@tomqe) December 31, 2021

Dans ce tweet posté le 31 décembre pour le passage en 2022, Hideaki nous conseille de surveiller son prochain titre qui a selon lui bien avancé ces douze derniers mois. Le réalisateur et concepteur avait déjà annoncé travailler sur ce nouveau projet en janvier 2021. La constance est donc de mise dans son teasing, et tous les yeux se rivent naturellement vers le probable successeur de Dragon’s Dogma, sorti en 2012.

En 2019, Hideaki avait mentionné avoir hésité entre Devil May Cry 5 et Dragon’s Dogma 2 pour le choix de son prochain jeu. DMC 5 fût de toute évidence son choix final, mais on imagine bien que son RPG lui tient toujours à cœur.

Rappelons que Devil May Cry 5 fêtera ses 3 ans en mars, et que Dragon’s Dogma célèbrera quant à lui ses 10 ans cette année, et presque 6 millions d’exemplaires vendus entre le jeu d’origine et son extension Dark Arisen. Si rien d’officiel n’a encore été annoncé, les étoiles semblent bien alignées pour une prochaine annonce cette année.