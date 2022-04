Square Enix vient d’enregistrer la marque Tactics Ogre: Reborn au Japon

En ce moment, Square Enix semble être friand de RPG tactique. Avec le succès de Triangle Strategy et l’arrivée prochaine de The DioField Chronicles, l’intérêt de l’éditeur pour le genre semble se raviver peu à peu, et il ne serait pas étonnant de le voir fouiller dans ses anciennes gloires pour pour assouvir cette faim de TRPG. Alors quand on voit Square Enix déposé la marque Tactics Ogre: Reborn, les fans de la série des Ogre ont de quoi jubiler.

Un retour presque inespéré

Square Enix has trademarked Tactics Ogre: Reborn in Japan https://t.co/WNanD8dQGm — Nibel (@Nibellion) April 7, 2022

L’éditeur a en effet déposé la marque Tactics Ogre: Reborn tout récemment au Japon, laissant penser qu’un nouvel épisode de la série de RPG tactique serait en développement. A moins qu’il ne s’agisse d’un remake ou d’un remaster, comme son nom pourrait l’indiquer. Reborn pourrait aussi totalement coller à une idée de reboot pour la saga.

Quoiqu’il en soit, l’éditeur semble bien préparer le retour de la série, qui n’a pas connu d’épisode depuis 2010 et la sortie de Tactics Ogre: Let Us Cling Together. Comme le souligne Nibel sur Twitter, Tactics Ogre: Reborn faisait également partie du fameux listing Nvidia qui a fuité il y a quelques mois, renforçant un peu plus la crédibilité du leak.

On attend maintenant de voir si, ou surtout quand, Square Enix officialisera le retour de la saga.