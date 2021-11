Take-Two annule le projet secret de Hangar 13 (Mafia III)

Take-Two a tenu son bilan financier dans la journée d’hier, et celui-ci a été riche en nouvelles informations. Mais c’est via un article de Jason Schreier de Bloomberg que l’on apprend l’un des détails les plus importants de ce qui se trame chez l’éditeur, puisque le site rapporte alors que le projet du studio Hangar 13, derrière Mafia III, a été annulé.

Plus de 50 millions de dollars investis, et une annulation

Cela fait un moment que l’on attend parler d’un jeu secret chez le studio, que l’on pensait être au départ un Mafia IV, avant que l’on apprenne que le jeu devait être à mi-chemin entre l’univers de Chtulhu et un gameplay à la Saints Row. Un drôle de mélange qui était connu sous le nom de Codename Volt, et qui était en développement depuis 2017.

Dans le dernier bilan financier de l’entreprise, on a alors pu apprendre la mise à mort d’un projet estimé à 53 millions de dollars, sans que le jeu en question soit nommé, et sans donner plus de précisions sur l’annulation, autre que le cout de l’investissement était trop élevé par rapport au temps de production du projet.

Selon Jason Schreier, ce projet n’est donc nul autre que Codename Volt. Il déclare alors que le studio devrait organiser de grandes discussions aujourd’hui-même sur ses futurs projets, si futur il y a.