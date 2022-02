Surprise, Street Fighter 6 était bien le jeu teasé par Capcom

Street Fighter 6 était bien le jeu teasé par Capcom avec son fameux compte à rebours. Un suspense qui n’était pas si grand vu que sa fin coïncidait avec les finales Street Fighter V du Pro Tour et qu’on nous avait promis l’annonce imminente du jeu. Mais le flou de l’annonce qui célèbre les 35 ans de la série, fait que vous pouvez continuer de doser KOF 15 tranquillement pour l’instant.

Street Fighter 6 existe…

Pas grand chose à dire avec cette courte vidéo qui nous montre Ryu dans sa version barbue ainsi que Luke qui a déjà droit à un redegisn. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu’il était l’ultime de DLC de Street 5, sorti en novembre dernier et déjà présenté comme une façon de préparer le prochain épisode dont il sera un personnage majeur.

Pas de fenêtre de sortie, et encore moins de plateformes donc impossible de dire si la série va continuer l’exclusivité consoles PlayStation comme pour l’opus précédent. Sachez qu’on nous promet tout de même que l’on en saura plus sur le jeu cet été. Avec un changement de logo d’ici là, on l’espère.

On se donne donc rendez-vous probablement pour l’E3 2022 ou plutôt ce qui prendrait sa place si les rumeurs d’annulation totale se confirmaient. Au pire, on pourrait aussi compter sur l’EVO 2022, s’il n’était pas lui-aussi incertain…