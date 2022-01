EA confirme travailler sur 3 jeux Star Wars, dont un FPS, un jeu de stratégie et la suite de Jedi: Fallen Order

Si EA n’a désormais plus la quasi-exclusivité des jeux Star Wars, l’éditeur reste un partenaire de confiance pour Lucasfilm Games. Et on en a aujourd’hui une nouvelle fois la preuve, puisque EA annonce que trois jeux Star Wars sont désormais en chantier, et donne plus de détails sur ces trois projets, qui ont tous un rapport de près ou de loin avec le studio Respawn Entertainement.

Respawn prend les commandes de la licence Star Wars

Dans une déclaration officielle diffusée sur le site de l’éditeur, on apprend ainsi que Electronic Arts et Lucasfilm Games continuent à être très proches. Et on doit notamment cela à Star Wars Jedi: Fallen Order, qui a été un vrai succès, et dont la suite est en développement depuis pas mal de temps maintenant.

Jusqu’ici, EA avait confirmé l’envie de poursuivre la licence, mais c’est aujourd’hui encore plus clair avec l’éditeur qui confirme que Respawn travaille bien sur un nouveau jeu Star Wars Jedi, avec Stig Asmussen aux commandes, le réalisateur du premier épisode.

Mais ce n’est pas tout, puisque deux autres équipes travaillent également sur des jeux Star Wars. Le premier, toujours chez Respawn, sera un FPS, chapeauté par Peter Hirschmann, qui connait bien la licence Star Wars étant donné qu’il a été à la production de nombreux jeux de la licence, en plus d’avoir travaillé sur la série Medal of Honor.

Le troisième jeu sera un jeu de stratégie Star Wars, développé par le nouveau studio Bit Reactor, composé de vétérans de l’industrie comme Greg Foertsch, que l’on connait pour son travail sur la direction artistique des derniers XCOM. Si c’est Respawn qui va produire le titre, c’est bien ce nouveau studio qui va s’occuper du développement.

Bref, Respawn règne en maître sur la galaxie Star Wars, et ce pour plusieurs années encore.