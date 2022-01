Mortal Kombat 12 semble avoir été teasé par un producteur de NetherRealm Studios

Depuis que NetherRealm Studios a arrêté d’alimenter Mortal Kombat 11 en nouveau contenu, tout le monde se demande sur quoi travaille le studio. Si les premières pistes pouvaient laisser penser qu’un Injustice 3 était le plus probable, la fusion entre WarnerMedia et Discovery pourrait compliquer les choses, laissant alors l’option Mortal Kombat 12 plus probable et moins compliquée à produire pour l’entreprise américaine. Un indice de plus qui va dans ce sens a été découvert pas plus tard qu’hier, grâce à l’un des producteurs du studio.

Une fuite volontaire ?

Jonathan Andersen, qui occupe le poste de senior production manager chez NetherRealm Studios, a tweeté hier une photo de son bureau illustrant de nombreuses pubs et artworks autour de Mortal Kombat et d’Injustice, et les plus attentifs ont pu noter que les deux écrans présents sur l’image contenaient des textes intéressants.

On pouvait alors y voir un fichier nommé « MK12_Mast » et des lignes comme « nos fans fouillent avec abnégation Internet à la recherche d’une moindre trace. Soyez très prudent avec ce contenu. »

La photo a ensuite été retirée quelques minutes après avoir été postée comme l’indique VGC, mais c’était trop tard. Et tout porte à croire qu’il s’agit là d’un leak volontaire, pour jouer un peu avec les fans en attendant l’annonce.

Si c’est le cas, la piste Mortal Kombat 12 semble être véridique, mais on attendra une confirmation avant d’en être certain.