BioShock : Après des licenciements et une refonte du projet, le nouveau jeu serait en bonne voie selon Take-Two

Rod le sauveur

Même avec un nouveau leader à la tête de ce nouveau BioShock, qui connait très bien la licence, il y a de quoi se montrer inquiet concernant l’avenir de ce projet. Alors il était temps pour Take-Two de rassurer le public, et surtout les actionnaires, en assurant que tout va bien, malgré les dernières difficultés. Strauss Zelnick a donc sorti sa plus belle langue de bois pour nous promettre que ce nouvel épisode est désormais « en excellente voie » pour surpasser les attentes du public (propos relayés par Wccftech) :

« Nous sommes ravis d’accueillir Rod à la tête de Cloud Chamber. Il est le nouveau responsable de la franchise BioShock. C’est un vétéran incontesté de l’industrie, et notamment de BioShock Infinite. Il a également travaillé sur Gears of War et Diablo. Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’avoir chez Cloud Chamber. BioShock est une licence majeure pour nous, l’une de nos plus importantes. Nous sommes impatients de sortir le prochain épisode. Nous avons procédé à quelques changements au sein de l’organisation et réorganisé certaines choses. Nous sommes convaincus que le jeu est sur une excellente voie pour offrir une expérience qui dépassera les attentes des joueurs. Pour conclure, le prochain BioShock propulsera la franchise vers de nouveaux sommets, ce qui est toujours notre ambition pour toutes nos licences. »

Bref, circulez, il n’y a rien à voir, un tiers du studio a été mis à la porte il y a quelques semaines, mais promis, tout va bien. Le PDG se garde bien de dire pour quelle année fiscale ce nouveau jeu est maintenant prévu, sans doute parce que Cloud Chamber ne le sait même pas de son côté.