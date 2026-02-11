No Man’s Sky vous laisse jouer avec la gravité dans sa dernière mise à jour

Nettoyez le sol plus rapidement avec un nouvel engin

Avec sa « Remnant Update », No Man’s Sky vous donne maintenant accès à un outil qui va vous changer la vie. Il s’agit du « Gravitino Coil », un accessoire au nom de cocktail italien qui pourra vous servir à attirer les objets près de vous, afin de les replacer là où vous le voulez. Un bel outil qui devrait être très amusant à utiliser, et ce même en combat étant donné que vous pourrez utiliser des débris pour les projeter sur vos ennemis.

Une sorte de « gravity gun » en quelque sorte, qui sera évidemment particulièrement utile pour la récolte de ressources. Ces dernières pourront mieux être placées à bord de votre camion Colossus que vous pourrez maintenant reconfigurer à votre guise, afin qu’il s’adapte aux différentes planètes que vous allez visiter. Dorénavant, certaines de ces planètes seront souillées par de nombreux déchets industriels que vous pourrez ramasser, à la fois pour l’écologie et pour les gains que vous allez en faire. Tous les détails de cette nouvelle mise à jour de No Man’s Sky sont à retrouver sur le site officiel du jeu.