No Man’s Sky vous laisse jouer avec la gravité dans sa dernière mise à jour
Rédigé par Jordan
Décidément pas pressé de passer à Light no Fire même si le développement de ce dernier se poursuit, Hello Games continue le plus long mea culpa du monde avec une nouvelle mise à jour pour No Man’s Sky. Le studio enchaîne les updates plus ou moins importantes avec une régularité qu’il faut saluer, et si la version 6.2 qui est présentée aujourd’hui est moins bouleversante que d’autres mises à jour, elle a le mérite d’apporter un outil des plus pratiques.
Nettoyez le sol plus rapidement avec un nouvel engin
Avec sa « Remnant Update », No Man’s Sky vous donne maintenant accès à un outil qui va vous changer la vie. Il s’agit du « Gravitino Coil », un accessoire au nom de cocktail italien qui pourra vous servir à attirer les objets près de vous, afin de les replacer là où vous le voulez. Un bel outil qui devrait être très amusant à utiliser, et ce même en combat étant donné que vous pourrez utiliser des débris pour les projeter sur vos ennemis.
Une sorte de « gravity gun » en quelque sorte, qui sera évidemment particulièrement utile pour la récolte de ressources. Ces dernières pourront mieux être placées à bord de votre camion Colossus que vous pourrez maintenant reconfigurer à votre guise, afin qu’il s’adapte aux différentes planètes que vous allez visiter. Dorénavant, certaines de ces planètes seront souillées par de nombreux déchets industriels que vous pourrez ramasser, à la fois pour l’écologie et pour les gains que vous allez en faire. Tous les détails de cette nouvelle mise à jour de No Man’s Sky sont à retrouver sur le site officiel du jeu.
Date de sortie : 10/08/2016