No Man’s Sky a encore droit à du contenu avec une nouvelle mise à jour importante

Partez piller des vaisseaux dans l’espace

Avec Breach, No Man’s Sky introduit de nouvelles expéditions dans lesquelles vous allez explorer un univers inconnu à la recherche de débris de vaisseaux, pour en récolter les plus grands trésors. Il faudra ainsi sortir dans des zones sans gravité et employer vos outils à bon escient pour récolter ce que vous pouvez.

Cela vous donnera accès à des récompenses pour personnaliser votre propre vaisseau, et le plus gros butin que vous pourrez amasser sera celui du Fireship Arcadia, échoué quelque part dans l’univers, dans une zone décrite comme effrayante. Vous allez ainsi explorer des systèmes solaires violets, qui ont la particularité d’abriter des planètes avec des océans très profonds, avec des créatures pour le moins étranges.

En plus de cela, cette mise à jour vient également corriger quelques défauts du jeu, avec plus d’options de personnalisation pour votre vaisseau. Le patch note complet est à retrouver sur le site officiel du jeu. Et attendez-vous à ce que d’autres mises à jour arrivent prochainement, Hello Games précisant qu’il a encore pas mal de plans à ce sujet.