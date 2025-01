No Man’s Sky va toujours plus loin dans une nouvelle mise à jour avec de nouveaux biomes et systèmes solaires en plus

Hello Games repousse encore une fois ses limites

Au programme de « Worlds: Part II », on notera beaucoup d’éléments inédits. Avec cette mise à jour, Hello Games veut nous envoyer visiter d’autres systèmes solaires tout en mettant en place de nouveaux biomes, histoire de rendre l’exploration encore plus riche que par le passé. On parle ici de milliards de planètes en plus, dont des planètes gazeuses géantes (qui sont présentées comme étant de l’exploration dite endgame), qui vont aussi profiter des améliorations techniques apportées au jeu. Sean Murray nous présente tout cela dans une grosse vidéo qui fait le tour des nouveautés.

La première mise à jour Worlds avait mis l’accent sur l’eau, et celle-ci s’attarde maintenant sur les terrains de chaque planète, qui seront plus détaillés et plus vastes que jamais, avec davantage de variété. L’éclairage a également été retravaillé avec des ombres plus détaillées et de meilleurs reflets sur l’eau. Plein de petites nouveautés qui donneront sans doute envie de reprendre son vaisseau et d’aller tester la nouvelle expédition qui sert de guide à cette mise à jour.

Tout cela vient encore une fois du travail réalisé sur Light No Fire (dont on peut voir quelques images ici), puisque le studio teste les avancées techniques sur ce prochain titre directement dans No Man’s Sky. Un bon moyen de s’échauffer tout en faisant plaisir à sa communauté.