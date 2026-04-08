No Man’s Sky se la joue Pokémon avec sa dernière mise à jour qui vous laisser collecter des créatures dans la galaxie

De Bourg-Palette à la galaxie toute entière

Depuis sa sortie, No Man’s Sky a bien changé, et en mieux. Des fonctionnalités très attendues sont arrivées peu à peu sur le jeu pour le rendre meilleur, au point de le transformer. Et puis parfois, Hello Games va là où on ne l’attend pas.

Comme avec cette mise à jour 6.3 nommée « Xeno Arena », qui transforme plus ou moins No Man’s Sky… en Pokémon. Grâce à cette update, vous pourrez maintenant parcourir la galaxie à la recherche de créatures à capturer, pour qu’elles deviennent ensuite vos compagnons qui pourront combattre à vos côtés. Vous pourrez même les faire participer à des duels, mais via des versions holographiques de ces créatures (pas les vraies donc), histoire de ne pas les exploiter juste pour assurer le spectacle (contrairement aux dresseurs Pokémon qui n’ont pas cette empathie).

Il existe déjà des tas de créatures différentes à trouver et à élever, avec un système de combat au tour par tour qui semble être classique mais complet, encore très inspiré par Pokémon. On retrouve même un système de ligue pour se mesurer aux autres. Personne n’en attendait autant, mais quand c’est gratuit, pas de raison de se plaindre.