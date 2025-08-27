No Man’s Sky continue de recevoir des fonctionnalités avec sa nouvelle mise à jour Voyagers, disponible dès maintenant

Transformez votre vaisseau en un vrai cocon

Avec la mise à jour « Voyagers » disponible dès aujourd’hui, Hello Games veut surtout revoir entièrement les vaisseaux, et plus précisément leur intérieur. Les Corvettes, qui sont d’immenses vaisseaux à obtenir, peuvent également devenir de vrais foyers pour vous et vos compagnons dans No Man’s Sky.

Libre à vous de les décorer comme bon vous semble et de les partager. Au-delà de leur look, il est possible de modifier leur architecture avec des pièces interconnectées que vous pouvez façonner selon vos envies. De quoi pousser encore plus l’aspect communautaire et le sentiment « d’équipage » au sein de cette aventure. Vous pouvez consulter le patch note complet sur le site officiel du jeu.

Et avec cet ajout, Hello Games avait bien une idée derrière la tête. En retravaillant No Man’s Sky de cette manière, le studio s’entraîne et teste ce qu’il est possible de faire pour mieux intégrer ces fonctionnalités dans Light No Fire, qui aura lui aussi un aspect similaire avec des bateaux qui vont accueillir des équipages. Un bon entrainement avant la sortie de ce prochain jeu, qui a encore besoin d’un peu de travail.