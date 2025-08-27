No Man’s Sky continue de recevoir des fonctionnalités avec sa nouvelle mise à jour Voyagers, disponible dès maintenant

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Difficile d’assurer un meilleur suivi post-lancement que celui de No Man’s Sky. Chaque mise à jour du jeu de Hello Games est l’occasion de constater l’abnégation du studio à vouloir produire le jeu d’exploration spatiale par excellence. Alors que le jeu vient de fêter ses 9 ans d’existence, il passe aujourd’hui à sa version 6.0 qui apporte une mise à jour d’envergure, qui continue d’enrichir une expérience déjà bien remplie.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de No Man’s Sky
No Man’s Sky
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2

Date de sortie : 10/08/2016

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

No Man’s Sky se met encore à jour et annonce une édition Switch 2 pour le lancement de la console

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : No Man’s Sky se met encore à jour et annonce une édition Switch 2 pour le lancement de la console

No Man’s Sky va toujours plus loin dans une nouvelle mise à jour avec de nouveaux biomes et systèmes solaires en plus

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : No Man’s Sky va toujours plus loin dans une nouvelle mise à jour avec de nouveaux biomes et systèmes solaires en plus

No Man’s Sky fait place à sa nouvelle mise à jour majeure qui nous fait voir une autre dimension

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : No Man’s Sky fait place à sa nouvelle mise à jour majeure qui nous fait voir une autre dimension

No Man’s Sky ne s’arrête plus et a droit à une nouvelle mise à jour centrée sur le monde aquatique

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : No Man’s Sky ne s’arrête plus et a droit à une nouvelle mise à jour centrée sur le monde aquatique
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Digimon Story: Time Stranger fait le point sur son récit dans une nouvelle bande-annonce
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Digimon Story: Time Stranger fait le point sur son récit dans une nouvelle bande-annonce
No Man’s Sky continue de recevoir des fonctionnalités avec sa nouvelle mise à jour Voyagers, disponible dès maintenant
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : No Man’s Sky continue de recevoir des fonctionnalités avec sa nouvelle mise à jour Voyagers, disponible dès maintenant
The Outer Worlds 2 – On l’a testé à la Gamescom 2025, nos premières impressions
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Outer Worlds 2 – On l’a testé à la Gamescom 2025, nos premières impressions
Genshin Impact s’apprête à célébrer son cinquième anniversaire avec sa version 6.0, présentée le 29 août
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact s’apprête à célébrer son cinquième anniversaire avec sa version 6.0, présentée le 29 août
Onimusha: Way of the Sword se laisse entrevoir via 10 minutes de gameplay pour apprendre les bases
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Onimusha: Way of the Sword se laisse entrevoir via 10 minutes de gameplay pour apprendre les bases
Clair Obscur: Expedition 33 n’est pas le dernier projet autour de la licence Clair Obscur
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 n’est pas le dernier projet autour de la licence Clair Obscur
Acclaim est vraiment de retour, et il compte le faire savoir en organisant son propre showcase
Image d\'illustration pour l\'article : Acclaim est vraiment de retour, et il compte le faire savoir en organisant son propre showcase
Firefighting Simulator Ignite et Seafarer: The Ship Sim – Nos impressions sur ces deux simulations d’astragon Development
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Firefighting Simulator Ignite et Seafarer: The Ship Sim – Nos impressions sur ces deux simulations d’astragon Development
Crimson Desert aura bien droit à une édition physique, et c’est Plaion qui s’en chargera
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert aura bien droit à une édition physique, et c’est Plaion qui s’en chargera
Paradox promet des changements autour du DLC polémique de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Paradox promet des changements autour du DLC polémique de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Le film Return to Silent Hill, qui adapte Silent Hill 2, se dévoile avec un premier teaser
Image d\'illustration pour l\'article : Le film Return to Silent Hill, qui adapte Silent Hill 2, se dévoile avec un premier teaser
Atari acquiert les droits de 5 licences d’Ubisoft, dont I Am Alive et Cold Fear
Image d\'illustration pour l\'article : Atari acquiert les droits de 5 licences d’Ubisoft, dont I Am Alive et Cold Fear
My Hero Academia: All’s Justice – On y a joué durant la Gamescom 2025, premier avis
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : My Hero Academia: All’s Justice – On y a joué durant la Gamescom 2025, premier avis
NBA 2K26 : Voici la liste des musiques, Kendrick Lamar, Wu-Tang Clan et Ice Cube au programme de la tracklist
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : NBA 2K26 : Voici la liste des musiques, Kendrick Lamar, Wu-Tang Clan et Ice Cube au programme de la tracklist
skate. : la franchise renaît dans un monde ouvert disponible en accès anticipé le 16 septembre prochain
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : skate. : la franchise renaît dans un monde ouvert disponible en accès anticipé le 16 septembre prochain
Sonic Racing CrossWorlds : Voici tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine bêta du jeu
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Sonic Racing CrossWorlds : Voici tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine bêta du jeu
Il n’y a pas besoin d’une PS6 dans un futur proche selon Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV et XVI)
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Il n’y a pas besoin d’une PS6 dans un futur proche selon Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV et XVI)
Duet Night Abyss : Le RPG free-to-play sortira en octobre et présente un modèle économique sans gacha
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Duet Night Abyss : Le RPG free-to-play sortira en octobre et présente un modèle économique sans gacha
Lumines Arise : Le puzzle game façon « Tetris vertical » de Monstars et Enhance sortira le 11 novembre sur PC, PS5 et PSVR 2
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Lumines Arise : Le puzzle game façon « Tetris vertical » de Monstars et Enhance sortira le 11 novembre sur PC, PS5 et PSVR 2
Baby Steps repousse sa sortie, Little Witch in the Woods prend du retard, et c’est encore à cause de Hollow Knight Silksong
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Baby Steps repousse sa sortie, Little Witch in the Woods prend du retard, et c’est encore à cause de Hollow Knight Silksong
Hideo Kojima a des idées pour un Death Stranding 3, mais souhaite que quelqu’un d’autre réalise le jeu
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Hideo Kojima a des idées pour un Death Stranding 3, mais souhaite que quelqu’un d’autre réalise le jeu
LightSpeed Japan Studio, dirigé par Hideaki Itsuno (Devil May Cry 5, Dragon’s Dogma) continue de s’agrandir
Image d\'illustration pour l\'article : LightSpeed Japan Studio, dirigé par Hideaki Itsuno (Devil May Cry 5, Dragon’s Dogma) continue de s’agrandir
Nintendo : Beaucoup de studios auraient du mal à obtenir des kits de développement pour la Switch 2
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo : Beaucoup de studios auraient du mal à obtenir des kits de développement pour la Switch 2
Demonschool reporte sa sortie, pour ne pas faire face à Hollow Knight Silksong
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Demonschool reporte sa sortie, pour ne pas faire face à Hollow Knight Silksong