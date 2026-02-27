Le jeu GameCube Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres va ressortir sur Nintendo Switch 2

De quoi patienter jusqu’à Pokémon Vents et Pokémon Vagues

The Pokémon Company est allé fouiller loin pour ressortir Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres, un épisode assez à part dans la saga qui était initialement sorti sur GameCube en 2005, qui faisait en quelque sorte suite à Pokémon Colosseum. On incarnait alors un dresseur évoluant dans la région de Rhode, qui partait en quête de libérer des Pokémon entourés d’une mystérieuse ombre afin de les purifier. Un titre unique qui disposait d’une direction artistique étonnante pour l’époque, même si elle reflète bien le style des jeux du milieu des années 2000.

Nintendo et The Pokémon Company vont donc ressortir ce Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres via un portage sur Switch 2, qui sera disponible dans le courant du mois de mars (quand exactement, on ne le sait pas encore). En revanche, pour l’obtenir, vous devrez passer par l’abonnement du Nintendo Switch Online + Pack additionnel, puisque le jeu est compris dans le catalogue GameCube.