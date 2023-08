Une Nintendo Switch OLED rouge spéciale Mario verra le jour le 6 octobre, premières images

Le dernier Nintendo Direct en date nous a permis d’en apprendre bien plus sur Super Mario Bros. Wonder, le titre qui devrait permettre à Nintendo de passer un bon Noël avec beaucoup de petits billets verts. Ce nouveau jeu en 2D s’est offert une présentation des plus convaincantes et devrait donc être, en toute logique, l’un des jeux les plus prisés de la fin d’année. Certains fans du moustachu à la casquette pourront peut-être même craquer pour la Nintendo Switch OLED spéciale qui a été dévoilée lors du Direct.