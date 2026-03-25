Super Mario Bros. Wonder + Rendez-vous au Parc Bellabel : Notre avis sur la mouture Nintendo Switch 2 de l’aventure au Royaume des Fleurs

Conditions de jeu : Nous avons pu nous essayer à la version Nintendo Switch 2 de Super Mario Bros. Wonder en mode docké et en mode portable ainsi qu’à son extension Rendez-vous au Parc Bellabel, en mode local à deux puis quatre joueurs et joueuses. Notez que nous n’avons pas pu participer aux sessions de jeu en ligne proposées par Nintendo pour la presse.

Aidons (à nouveau) le Prince Florian

Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au Parc Bellabel dispose de nombreuses nouvelles mécaniques, à la fois en solo mais aussi en multijoueur. Si vous avez déjà joué à Super Mario Bros. Wonder lors de sa sortie sur Nintendo Switch, la grande partie de l’aventure solo ne vous surprendra guère, vous aurez toujours les fleurs prodiges et leurs graines, les pièces violettes et autres énigmes collectives. Les ajouts concernant la Nintendo Switch 2 Edition viennent s’implémenter de manière maligne au milieu du reste de l’aventure de base, un peu comme dans la ressortie sur Nintendo Switch 2 de Kirby et le monde oublié.

Durant le premier monde, vous allez être invités à rejoindre le Parc Bellabel pour vous rendre compte que ce bel espace a été saccagé par les Terreurs de Bowser, de vils adversaires qui ont dérobé les Fleurs de Bellabel et les ont disséminées dans les autres mondes du Royaume des Fleurs. Après un premier affrontement où vous faites la connaissance du peuple du Parc Bellabel pour récupérer une des Fleurs de Bellabel grâce à une toute nouvelle capacité que nous vous décrivons plus bas.

Vous allez donc devoir affronter à tour de rôle ces Terreurs dans des niveaux spécialement conçus pour eux et répartis dans l’intégralité des mondes classiques du jeu de base. De quoi vous redonner envie de tout refaire de zéro, ce que nous avons fait, pour nous imprégner de cette nouvelle dynamique. Nous n’avons pas l’autorisation de vous décrire l’entièreté de toutes les séquences liées à ces « boss » supplémentaires, mais pour certains d’entre eux, il nous a fallu interagir avec le décor, en évitant soigneusement leurs attaques et en leur sautant dessus ou en leur renvoyant leurs projectiles pour leur infliger des dégâts. Des affrontements assez courts, plutôt simples aussi, qui auraient mérité un peu plus de mise en scène collant davantage au reste des niveaux du jeu.

Pour accéder à ces niveaux, il vous faudra trouver dans la carte à arpenter, faisant office de sélection de niveaux, des tentes servant de base avancée à la Brigade Toad, comme par exemple dans la Plaine des tuyaux, tout premier monde du jeu. Une fois qu’une nouvelle Fleur de Bellabel a été récupérée, vous pourrez la déposer au cœur du Camp de base du Parc Bellabel, où le rassemblement de ces fleurs spéciales vous permettra de produire de l’Eau de Bellabel, très utile pour tout un tas de choses dans cette nouvelle extension très généreuse en contenu. Dans ce Parc, vous allez pouvoir par exemple interagir avec des fleurs à faire pousser, individuellement ou en groupe près de fontaines, grâce à l’Eau de Bellabel.

Ces fleurs, une fois écloses, vous donneront des récompenses, la plupart purement cosmétiques, pour redécorer le Parc à vos envies. Des dizaines de fleurs ornementales sont ainsi disponibles, comme une douzaine de fleurs musicales vous permettant de rassembler l’orchestre du Poplin maestro. Nous vous laissons la surprise de découvrir ce qu’il se passe lorsqu’il tout le monde a retrouvé sa place, encore une fois Nintendo nous montre sa capacité à donner vie sans comparaison à ses mondes magnifiques.

Des nouveautés pas si anecdotiques que cela

Outre cette faculté d’arroser des plantes, vous allez pouvoir vous entraîner grâce au Camp d’entraînement du Parc Bellabel, dans une série de mini-épreuves vous permettant de tester vos facultés dans des défis plutôt faciles d’accès (gain de pièces, éliminations d’ennemis, etc.) et qui se débloquent au fil de votre aventure, seul ou jusqu’à quatre personnes en local. N’espérez donc pas réellement rusher l’aventure de cette extension, qui se dévoilera au fil de votre avancée dans le jeu principal, d’autant plus que cette épopée annexe vous permettra de débloquer des écussons jusqu’au titre suprême d’Elite de la Brigade.

Enfin, autre nouveauté de cette extension, l’apparition de fleurs double-badges, qui, comme leur nom l’indique, vous octroieront des badges multiples avec un seul équipement. Les badges, on vous le rappelle, vous donnent des bonus en rapport avec votre vitesse, des vies supplémentaires, des rebonds infinis, etc. Une bonne idée, qui aurait pu être implémentée dès la sortie initiale du jeu, mais bon, on apprécie ces variations de gameplay.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’en plus de ces quelques ajouts fort sympathiques, cette nouvelle mouture exclusive à la Nintendo Switch 2 va ajouter des fonctionnalités inédites, comme la possibilité d’utiliser le mode souris dans quelques situations précises, ou bien un nouveau personnage jouable, Harmonie. La directrice de l’Observatoire débarque en personnage jouable, portant le roster à 14 personnages. Celle-ci ne disposera pas de capacités extraordinaires comparativement à d’autres. En revanche, son arrivée va coïncider avec celle d’un Luma allié, dirigeable uniquement par le Joueur 2, et qui sera là pour notamment aider les plus faibles. Le Luma ainsi contrôlé (par les contrôles classiques mais également par le mode souris), pourra ramasser des pièces, casser des blocs et éliminer des ennemis en tournoyant sur lui-même sans subir le moindre dégât.

De quoi libérer les contraintes liées à la difficulté pour les plus jeunes, sans compter l’ajout, une nouvelle fois exclusif à ce portage, d’un mode Coup de pouce. Ce mode vous permettra d’éviter les dégâts et de ne pas perdre de vie lorsque vous tomberez une première fois dans le vide, et ce quel que soit le personnage que vous avez choisi. L’occasion parfaite d’explorer le Royaume des Fleurs en compagnie d’une jeune recrue, d’autant plus que cela n’altère pas le contenu du jeu disponible. Enfin, toujours au rayon des nouveautés de cette extension, notez l’apparition d’un nouvel objet de transformation, le Super-pot de fleur.

Capable de littéralement vous transformer en fleur capable de placer, vous pourrez aussi faire des double-sauts et projeter des fleurs qui vont tournoyer et ainsi éliminer des ennemis situés notamment au-dessus de vous. Vous débloquerez cette capacité lors de votre première visite au Parc Bellabel, donc soyez patients. Des nouveautés que vous pourrez découvrir aussi bien dans le mode solo classique que dans les particularités de l’extension Rendez-vous au Parc Bellabel, si ce n’est le Luma allié, qui devra retourner au vestiaire quand il s’agira de découvrir l’Aire de Jeu du Parc Bellabel.

Un mix solo/multi poussé à l’extrême

Effectivement, une fois que vous avez fait le tour des ajouts solo de l’extension Rendez-vous au Parc Bellabel, il vous faudra vous rendre du côté de l’Aire de jeu pour constater la véritable ambition de ce DLC déguisé afin de vous faire repasser à la caisse sur la Nintendo Switch 2 : le multijoueur poussé au paroxysme, pouvant même déstabiliser les joueurs et les joueuses ayant souhaité une aventure solo classique avec Super Mario Bros. Wonder.

Là-bas vous attendront plusieurs activités à effectuer en multijoueur local ou en ligne, que ce soit en coopération ou en compétition. L’Aire de jeu est divisée en deux grandes zones : la Place des salons de jeu, pour les jeux en ligne (il vous faudra cependant être abonné au Nintendo Switch Online pour y prendre part), et la Place du multijoueur local, elle aussi divisée en deux sous-zones : les jeux coopératifs et les jeux compétitifs. Pas moins de 22 mini-jeux en local vous permettront de jouer entre amis jusqu’à quatre joueurs et joueuses (12 coopératifs – dont 6 de survie – et 10 collaboratifs), tandis que seuls six jeux supplémentaires, principalement des courses, vous seront proposés dans le mode en ligne.

L’Aire de jeu va également vous proposer ce qu’elle appelle la Tournée des Attractions (c’est le nom des mini-jeux au Parc Bellabel). Cette Tournée vous proposera de composer vous-même votre programme en choisissant de une à 10 épreuves, de la difficulté facile à difficile en y rajoutant aléatoire, puis de choisir entre des jeux coopératifs ou des jeux compétitifs. Une manière de programmer sa soirée à plusieurs sans avoir à réfléchir ou à se déplacer sur la place pour trouver notre prochain jeu. Les jeux en eux-mêmes sont pour la plupart très sympathiques, avec une mention spéciale pour le « Buffet des Bébés Yoshi », ou encore le « Loup fantôme », qui ont fait partie de nos favoris.

Parmi les autres expériences attendues, il vous sera possible de vous frotter à des affrontements pour obtenir le plus de pièces possibles, ou de faire sortir les autres personnages du décor, avec la plupart du temps plusieurs arènes ou zones disponibles pour chaque mini-jeu, défi et difficulté croissants à la clé. Nous avons par exemple craqué pour « Cagnotte spectrale », vous demandant de vous figer quand le roi Boo s’éveille, fou rire garanti, ou encore pour les « Jeux de compte », où vous devrez compter sur votre synchronicité pour ne pas vous tromper sur le total. Nous avons cependant été un peu moins emballés par certains défis de survie, trop aléatoires pour vraiment emporter selon nous et par le mini-jeu « Vole, Capitaine Toad » qui peut vraiment être compliqué pour des joueurs et joueuses beaucoup plus casus ou très jeunes.

Vous pouvez au démarrage de chaque jeu choisir quel sera votre rôle en cas de jeu coopératif (faire avancer ou bien faire voler exclusivement le binôme, construire un pont fragile à l’aide de votre curseur pour faire avancer un autre joueur, etc.), tandis que vous pouvez aussi vous attribuer des badges comme ceux présents dans le jeu principal pour vous aider. Des ensembles de deux ou trois attractions vous permettront aussi de varier les délires, bref un ensemble multijoueur très solide, toujours aussi ravissant et chatoyant et largement rejouable sur la durée. Là aussi, chaque mini-jeu lancé vous donnera droit à de nombreuses gouttes d’Eau de Bellabel donc ne lésinez pas sur les moyens offerts pour tout débloquer.

Chaque partie démarre par une courte présentation et un compte à rebours (notez que des essais répétés utiliseront cette phase incompressible, dommage), et se finira très souvent par une accélération des mécaniques du mini-jeu, sorte de money time agréable, où le score s’efface pour brouiller les pistes sur le gagnant potentiel, de quoi relancer un intérêt certain pour une personne se sentant dépassée, au point de provoquer quelques surprises ! Notons quelques soucis de visibilité lorsque beaucoup de choses se passent à l’écran, en jouant à quatre notamment et en fin de manche, quand tout s’enchaîne, provoquant un brouhaha visuel parfois malvenu.

Les salons de jeu vous permettront de paramétrer des parties allant jusqu’à 12 personnes en ligne ou bien 8 personnes en mode sans fil local, si tant est que vous possédiez au moins deux consoles Nintendo Switch (dont une Switch 2), grâce à la fonctionnalité GameShare désormais bien connue. Avec GameShare, vous pourrez en effet jouer à quatre avec un seul exemplaire du jeu, que ce soit pour jouer à l’aventure principale, ou bien participer aux épreuves du Camp d’entraînement de la Brigade Toad, mais surtout pour tester les Attractions de la Place du multijoueur local (que ce soit en multijoueur sans fil local ou en ligne via GameChat, qui, on vous le rappelle, n’est disponible qu’avec la Nintendo Switch 2).

Toujours aussi solaire

S’il y a quelque chose qui ne change pas toutefois, c’est bien la qualité intrinsèque du jeu, aussi bien ludiquement qu’artistiquement. Super Mario Bros. Wonder reste ce bijou de créativité, de par la variété des mondes traversés, la quantité de choses à découvrir, mais aussi par la multitude de ses phases complètement originales, liées aux fleurs prodiges. Sur téléviseur, le jeu atteint enfin la résolution 4K, mais il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient : le jeu original était déjà très beau et il est difficile de vraiment se rendre compte d’une différence majeure. Ceci dit, on constate de véritables améliorations au niveau de la fluidité tout de même, y compris en mode portable. Notez que vous pourrez aussi démarrer le jeu en mode Nintendo Switch première du nom, même si l’intérêt est forcément très relatif ici.

Le mode souris, utilisable dans certains mini-jeux, comme dans celui vous demandant de fabriquer en chemin de blocs pour votre allié, ou dans l’aventure principale, en contrôlant le Luma allié, apporte une réelle touche novatrice dans un épisode déjà bien complet, mais on aurait tellement aimé avoir plus d’opportunités de l’utiliser dans le cadre des mini-jeux. Cette mouture Nintendo Switch 2 apporte également une compatibilité avec les amiibos, ces figurines étonnantes donnant des avantages en jeu si vous les posez sur votre console.

Trois nouvelles figures sont par ailleurs destinées à Super Mario Bros. Wonder, une représentant Mario éléphant, une autre le Capitaine Toad et une Fleur Cancan, tandis que la troisième représente le Prince Florian et un Poplin, permettant de faire apparaître des objets ou de modifier l’apparence de la zone du Camp de base. Vendues 19,99€, cela fera grimper la facture totale à près de 140€ si vous achetez le jeu complet plein tarif, puisque celui-ci sera vendu 79,99€ (prix de vente conseillé), ce qui commence à faire pour une réédition d’un jeu sorti il y a près de cinq ans.

Rassurez-vous, pour les détenteurs du jeu sur la première Switch, une mise à jour au prix de 19,99€ vous sera proposée, rendant le passage à la version Switch 2 moins indigeste, même si encore une fois, toutes les nouveautés ajoutées méritent de s’y arrêter, surtout si vous n’avez jamais fait cette aventure auparavant. Pour les autres, cela dépendra beaucoup de votre souhait de profiter de contenus multijoueur ou non, cette extension étant surtout dédiée à cela, puisque l’on pourrait toutefois se questionner légitimement sur cette orientation assumée dans un titre majoritairement solo et apprécié pour cela.

Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au Parc Bellabel résume toute la philosophie de Nintendo ces dernières années : capitaliser sur ses marques fortes, pluridécennales, majoritairement solo et ouvertes aux plus jeunes, avec une ouverture bien plus ancrée vers le multijoueur sans oublier au passage les adeptes de challenge un peu plus relevé. Cette nouvelle mouture exclusive à la plus récente machine du géant nippon ravive encore plus un joyau déjà très abouti, rajoute de nombreuses mécaniques bienvenues, mais n’oublie pas aussi de proposer l’ensemble à un prix qui peut picoter si l’on veut racheter l’œuvre complète. On regrette un peu la diversité d’occasions pour utiliser le mode souris, mais néanmoins, la pluralité des mini-jeux proposés, notamment en multijoueur local, la solidité de l’expérience multijoueur, la rejouabilité et les mystères du Parc Bellabel aussi enchanteur que le reste du jeu de base, suffisent à nous embarquer pour plusieurs heures de plaisir en compagnie de Mario et ses amis, en attendant une toute nouvelle aventure en 3D qui se fait attendre.