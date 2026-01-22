Super Mario Bros Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel sortira en mars prochain

Une version Switch 2 qui pousse au multi

Nintendo a publié une vidéo assez conséquente sur ce qu’il faut savoir sur Super Mario Bros Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel, qui ajoutera du contenu exclusif en plus de ses améliorations graphiques. On découvrira l’Aire de loisirs, dans laquelle on pourra par exemple participer à 17 nouveaux mini-jeux en coopération locale. Du jeu en ligne sera aussi proposé avec 6 attractions jouables jusqu’à 12 personnes, réparties dans un grand HUB.

Des défis spéciaux seront aussi proposés par la Brigade Toad, tandis que les Terreurs de Bowser seront aussi de retour avec de nouveaux challenges. Autre nouveauté, Harmonie rejoint le casting en compagnie de Luma (qui peut être contrôlé à la souris), aussi bien dans l’aventure principale que dans les nouveaux mini-jeux. Et pour les plus jeunes ou celles et ceux qui veulent jouer tranquillement, un mode Coup de pouce sera ajouté, permettant d’ignorer les dégâts.

Mais surtout, cette vidéo nous confirme la date de sortie de cette nouvelle version. Super Mario Bros Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel est attendu pour le 26 mars prochain. C’est à cette même date que sortiront trois nouveaux amiibo liés au jeu (dont Mario éléphant).

La version physique de la Fleur cancan sort aussi en mars

Autre actualité liée à Super Mario Bros Wonder, la sortie de la Fleur cancan en tant qu’accessoire physique. Après l’avoir découvert en jeu, vous pourrez maintenant la poser sur votre étagère afin qu’elle vous parle, jusqu’à deux fois par heure, sans prévenir. Autant vous dire qu’il ne faudra pas oublier de l’éteindre si vous ne voulez pas éviter quelques sursauts. Elle va aussi bien reconnaitre la température ambiante que les périodes nocturnes pour ne pas vous embêter durant le sommeil. Oui, ça ne sert à rien, si ce n’est être un peu plus drôle qu’une simple figurine.

Mais pour celles et ceux qui voudraient quand même se la procurer, sachez que la Fleur cancan sera disponible dès le 12 mars prochain sur le site My Nintendo Store.