Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition : Rendez-vous au parc Bellabel révèle un potentiel encore largement exploitable

Un air de Super Mario Party 2D dans Super Mario Bros. Wonder Switch 2

Toujours lors de l’événement au cours duquel nous avons pu prendre en main le Virtual Boy, nous avons également essayé la version Switch 2 de Super Mario Bros. Wonder, et plus précisément son nouveau contenu intitulé « Rendez-vous au parc Bellabel ». Bien que du contenu solo soit également prévu, Nintendo insiste surtout sur l’évolution du multijoueur dans cette Édition Nintendo Switch 2. Nous avons ainsi pu nous balader et participer à de nombreux mini-jeux, accompagnés de quelques confrères européens, au sein de l’Aire de loisirs présentée il y a quelques jours via une vidéo dédiée.

Pour rappel, le jeu conserve bien sûr son mode multijoueur local jusqu’à quatre joueurs sur une même console, ce qui permet de parcourir les niveaux ensemble, comme sur la version originale. Ici, nous avons l’introduction d’une Aire de loisirs qui se divise en deux espaces distincts :

Une place dédié au multijoueur local : l’une des grandes nouveautés repose sur l’intégration du GameShare, une fonctionnalité propre à la Nintendo Switch 2. Celle-ci permet à quelqu’un possédant le jeu de partager une session en local avec d’autres consoles Nintendo Switch même si les autres joueurs ne disposent pas du jeu (le partage doit néanmoins se faire uniquement à partir d’une Switch 2).

La place des salons de jeu : une zone où l’on peut jouer à plusieurs en ligne en local avec des sessions allant jusqu’à douze joueurs en ligne et 8 joueurs en local.

Sans bouleverser le gameplay, cette version cherche avant tout à améliorer le confort général des parties à plusieurs, tout en exploitant davantage le potentiel de Super Mario Bros. Wonder. Certes, cette orientation très axée sur le multijoueur ne plaira pas à tout le monde, mais elle rend l’expérience nettement plus riche et conviviale.

Les mini-jeux sont nombreux, variés et suffisamment courts pour enchaîner rapidement les parties et passer un bon moment. Ce nouveau contenu adopte ainsi une dimension presque party game et qui peut presque s’apparenter à un Mario Party 2D. Certains défis demandent une coordination intense tandis que d’autres opposent les joueurs dans des épreuves frénétiques.

Une version Switch 2 qui sublime ce bijou artistique

Parmi les mini-jeux que nous avons pu prendre en main figure notamment Donut Block Maker (parc multijoueur local à quatre joueurs). Dans ce mode, deux joueurs doivent franchir des plateformes tandis que les deux autres dessinent des blocs éphémères afin de leur permettre d’avancer. La prise en main aux Joy-Con reste classique, mais les joueurs chargés de placer les blocs peuvent également utiliser la fonction souris de la Switch 2. Une fonctionnalité qui se révèle une nouvelle fois agréable à l’usage, même lorsqu’on utilise sa jambe comme tapis de souris. Dans l’ensemble, ce mode parvient à instaurer une dynamique aussi chaotique qu’hilarante.

Le mini-jeu que nous avons préféré reste toutefois la version « Bob-omb » de la patate chaude. Il s’agit ici d’une véritable course contre la montre, où une bombe passe de joueur en joueur pendant que l’on progresse dans le niveau, le jeu décidant aléatoirement de la personne qui doit en prendre le contrôle. Là encore, le chaos ambiant fonctionne à merveille, tout en laissant place à une réelle gestion stratégique en équipe dès lors que l’on joue un minimum sérieusement.

Concernant les mini-jeux de la Place des salons de jeu, on retrouve des expériences plus simples et très compétitives, ce qui paraît logique au vu du grand nombre de joueurs qu’elles peuvent accueillir. Elles n’en restent pas moins amusantes, notamment celle où il faut grimper le plus rapidement possible tout en évoluant sur une balle rebondissante.

Ce contenu nous a semblé suffisamment solide pour justifier cette ressortie et la mise à niveau si l’on a déjà le jeu de base sur Switch. En revanche, nous n’avons malheureusement pas pu essayer les nouveautés orientées solo, comme le Camp d’entraînement de la brigade Toad, les Terreurs de Bowser ou encore la coopération entre Harmonie et Luma. Malgré ces réserves, le ressenti global est sans appel : le parc Bellabel se montre indéniablement amusant grâce à la variété de ses mini-jeux, leur lisibilité et leur accessibilité, ce qui en fait un atout idéal pour des sessions entre amis.

Toutefois, on peut légitimement se demander si cette orientation multijoueur est vraiment taillée pour un jeu avant tout apprécié pour son solo, d’autant que Nintendo propose déjà de nombreux titres conviviaux à plusieurs. Enfin, évoquons brièvement le gain de finesse et de fluidité sur Switch 2. Super Mario Bros. Wonder était déjà superbe sur Switch originale, mais cette version apporte un net gain de lisibilité et met encore davantage en valeur la magnifique direction artistique de ce platformer 2D.

Sans révolutionner Super Mario Bros. Wonder, Rendez-vous au parc Bellabel s’annonce comme un DLC multijoueur solide et convivial, pensé pour enrichir l’expérience collective autour d’un jeu déjà très apprécié. Le fun est immédiat, les idées sont bien exécutées et l’ambiance résolument festive fait son effet, même si la question de la longévité et la richesse du contenu solo demeure ouverte. Cette première prise en main nous a tout de même convaincu que Super Mario Bros. Wonder en avait encore sous le chapeau.