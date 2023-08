Super Mario Bros. Wonder : Nouvelles transformations, personnages jouables, mode en ligne… Tout savoir sur le prochain jeu 2D

Bowser la mauvaise graine

Les prémices de Super Mario Bros. Wonder ne devraient pas trop bousculer nos habitudes : Bowser est toujours aussi méchant, et il viendra cette fois-ci mettre son grain de sel dans le royaume des Fleurs, une contrée gérée par le prince Florian. L’ennemi de toujours de Mario est à la recherche de fleurs prodiges, qui peuvent le transformer en un château géant, digne de celui que l’on a pu voir dans le récent film.

Qui dit nouveau royaume dit également nouveaux paysages, et ce Super Mario Bros. Wonder devrait nous faire voyager à travers 7 biomes différents, chacun d’eux contenant plusieurs niveaux que vous serez libres d’explorer dans l’ordre que vous souhaitez. Dans certains niveaux, on croisera des fleurs prodiges qui modifieront tout le gameplay, et ce de manière unique à chaque fois, en changeant par exemple les plateformes ou la perspective. Notre personnage pourra même subir une transformation unique (comme en Koopa).

Personnages, pouvoirs, coop…

Vous aurez aussi le choix de votre personnage puisque dans Super Mario Bros. Wonder. Vous pourrez contrôler :

Mario

Luigi

Peach

Daisy

Yoshi

Toad

Toadette

Carotin

Tous ces personnages disposent des mêmes pouvoirs et transformations, à l’exception de Yoshi et Carotin, qui ne prennent pas de dégâts sauf lorsqu’ils tombent dans un trou. Yoshi peut également avaler des éléments grâce à sa langue, mais aussi transporter les autres personnages sur son dos. On peut le voir comme une sorte de « mode Facile » à lui tout seul.

Autre aide précieuse pour celles et ceux qui le souhaitent, des avantages à sélectionner en début de niveau via des badges à collectionner. Vous serez en mesure d’activer une compétence (et une seule) à l’entrée de chaque niveau, vous permettant au choix de courir plus vite, de sauter plus facilement sur le mur, de ne pas mourir à la première chute, etc.

Côté transformation, on avait déjà eu un aperçu de la transformation en éléphant, qui nous donnera des airs de bulldozer géant, mais en on a pu en découvrir deux autres. La première permettra de lancer des bulles, qui vont aussi bien pouvoir capturer les ennemis que nous servir de plateformes. La seconde donnera accès à une foreuse à placer sur la tête de notre personnage, le protégeant des dégâts venus d’en haut, tout en lui donnant accès à d’autres chemins en creusant le sol.

Vous pourrez évidemment vivre cette aventure à plusieurs puisque Super Mario Bros. Wonder sera jouable jusqu’à 4 en local. Nintendo a aussi fait l’effort d’intégrer un vrai mode en ligne où vous croiserez les fantômes d’autres joueurs. Vous pourrez les saluer mais aussi les aider lorsqu’ils seront à la peine, notamment pour les faire revivre.

Super Mario Bros. Wonder sera disponible dès le 20 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.