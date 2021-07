La Nintendo Switch OLED annoncée, tout savoir (nouvel écran, prix, date…)

Après des rumeurs de plus en plus insistantes et des bruits de couloir qui laissaient peu de place aux doutes, notamment grâce au dernier article de Bloomberg qui vendait la mèche, Nintendo est enfin prêt à lever le voile sur sa prochaine version de la Nintendo Switch, et le constructeur a fait cela sans attendre, avec un reveal qui a surpris tout le monde, sauf celles et ceux qui guettaient chaque jour les annonces prévues pour 15 heures.

Les nouveautés de la Switch OLED

Surprise ! Voici enfin la nouvelle Nintendo Switch, qui s’appellera finalement la Nintendo Switch OLED, un nom qui est en rapport avec le fait cette version embarquera un écran OLED de 7 pouces qui affichera de bien meilleures couleurs que l’écran actuel. Les bords de l’écran seront aussi désormais plus proches de bordures.

Parmi les autres nouveautés, on remarquera que l’audio a été améliorée, qu’un port LAN est disponible sur le dock de la console, mais aussi que le support pour faire tenir debout la console est désormais bien plus grand et pratique, en plus d’être maintenant ajustable. Autre nouveauté, elle embarquera 64 Go de mémoire.

Notons qu’il n’est pas mention d’une Switch plus puissante ou autre, mais simplement d’un écran plus joli et d’autres améliorations. On ne sait pas encore si cette console permettra d’afficher un meilleur rendu, ni ce qu’il en est de son autonomie. Pas de 4K à l’horizon donc…

Sortie et prix

Tous les accessoires que vous possédez sur votre Switch seront bien compatibles avec cette nouvelle version, et le dock avec LAN (donc le nouveau), sera compatible avec votre Nintendo Switch actuelle.

Elle apportera un nouveau modèle de Joy-Con avec une paire blanche (ou grise, selon votre vision). Le modèle avec les Joy-Con Rouge et Bleu Néon sera aussi disponible au lancement.

Comme cela avait été prévu par de nombreux insiders, cette Switch OLED arrivera un peu plus tard cette année, avec une sortie programmée pour le 8 octobre prochain. Et on a déjà son prix, puisque cette Switch est affichée à 349 $ pour le moment, donc probablement 349 € chez nous.

Que pensez-vous de cette Switch OLED ?