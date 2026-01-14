Nintendo, Sony et Microsoft se serrent les coudes pour améliorer la sécurité sur leurs consoles

La sécurité en ligne, un sujet qui concerne tout le monde

Nintendo, Sony Interactive Entertainment et Microsoft viennent de s’exprimer à l’unisson via un communiqué qui a pour but de montrer que les trois sont sur la même longueur d’onde lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité des joueurs et des joueuses, notamment des plus jeunes. Pas d’annonces concrètes à noter ici, si ce n’est que le trio veut poursuivre son engagement en la matière, notamment sur la prévention :

« Nous mettons à disposition des outils de contrôle permettant aux joueurs de personnaliser leur expérience de jeu. Nous accompagnons également les parents en leur fournissant les outils et les informations nécessaires afin de les aider à définir des expériences de jeu adaptées à leurs enfants. […] Nous encourageons les parents et les joueurs à prendre connaissance de nos codes de conduite et de nos conditions d’utilisation, dans le but de favoriser des expériences de jeu positives pour tous. Ces règles sont appliquées à l’aide de différentes mesures préventives et correctives. Par ailleurs, nous concevons nos produits autour de principes de transparence et d’autonomie des joueurs, afin de proposer des expériences intuitives, respectueuses des choix de chacun et centrées sur l’utilisateur. »

Les trois indiquent aussi travailler avec des partenaires externes pour mener à bien certaines recherches et protéger au mieux le public en ligne :

« Nous menons des recherches conjointes afin d’éclairer les décisions en matière de politiques publiques et de stimuler l’innovation au sein de l’industrie. De notre côté, nous collaborons également avec des centres de recherche indépendants spécialisés dans l’étude du jeu et du bien-être. Nous travaillons main dans la main avec nos communautés pour promouvoir des comportements responsables et encourager l’utilisation des outils de signalement, permettant d’identifier et de signaler les comportements inappropriés. Des outils et des processus dédiés sont en place pour assurer une réponse rapide face aux incidents émergents. »

Le trio continue :

« Ce partenariat illustre notre volonté de collaborer autour de solutions visant à renforcer la sécurité des joueurs et à garantir que nos jeux restent accueillants pour toutes et tous. L’industrie du jeu vidéo dispose d’un héritage solide en matière de protection des joueurs, en particulier des enfants. Conscients que ces enjeux nécessitent une action collective et des valeurs partagées, nous invitons l’ensemble des acteurs du secteur à s’engager à nos côtés pour la sécurité et le bien-être des joueurs, partout dans le monde. »

Bref, un engagement plus symbolique qu’autre chose ici, qui se termine par la volonté d emontrer que les trois constructeur peuvent se montrer unis sur les sujets importants