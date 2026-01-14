Nintendo, Sony et Microsoft se serrent les coudes pour améliorer la sécurité sur leurs consoles

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Il est rare que les trois constructeurs majeurs communiquent d’une seule voix, et ce même dans une industrie où les barrières sont de plus en plus floues et où les exclusivités commencent à devenir de l’histoire ancienne. Mais quand il est question de sécurité, Sony, Nintendo et Microsoft partagent le même combat. Les trois acteurs se réunissent aujourd’hui pour évoquer ce sujet et prendre certains engagements.

Cet article peut contenir des liens affiliés

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en janvier avec Resident Evil Village et Like a Dragon: Infinite Wealth

ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en janvier avec Resident Evil Village et Like a Dragon: Infinite Wealth

Le jeu de stratégie/rogue-like Star Trek Voyager: Across the Unknown sortira en février, aussi sur Switch 2

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le jeu de stratégie/rogue-like Star Trek Voyager: Across the Unknown sortira en février, aussi sur Switch 2

Deadpool débarque dans Marvel Rivals en montrant qu’il peut absolument tout faire et remplir tous les rôles

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Deadpool débarque dans Marvel Rivals en montrant qu’il peut absolument tout faire et remplir tous les rôles

Columbina – Genshin Impact

pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Columbina – Genshin Impact
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Nintendo, Sony et Microsoft se serrent les coudes pour améliorer la sécurité sur leurs consoles
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo, Sony et Microsoft se serrent les coudes pour améliorer la sécurité sur leurs consoles
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en janvier avec Resident Evil Village et Like a Dragon: Infinite Wealth
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en janvier avec Resident Evil Village et Like a Dragon: Infinite Wealth
La date de sortie de Forza Horizon 6 serait déjà connue grâce à une erreur de Microsoft
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La date de sortie de Forza Horizon 6 serait déjà connue grâce à une erreur de Microsoft
Le jeu de stratégie/rogue-like Star Trek Voyager: Across the Unknown sortira en février, aussi sur Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le jeu de stratégie/rogue-like Star Trek Voyager: Across the Unknown sortira en février, aussi sur Switch 2
Une plainte concernant le rachat d’Activision par Microsoft refait surface, menée par Embracer selon Bobby Kotick
Image d\'illustration pour l\'article : Une plainte concernant le rachat d’Activision par Microsoft refait surface, menée par Embracer selon Bobby Kotick
La mise à jour 3.0 d’Animal Crossing: New Horizons a un peu d’avance, puisqu’elle est disponible dès maintenant
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : La mise à jour 3.0 d’Animal Crossing: New Horizons a un peu d’avance, puisqu’elle est disponible dès maintenant
Pas d’IA dans Warhammer, Games Workshop ne veut pas du tout de cet outil dans les œuvres autour de son univers
Image d\'illustration pour l\'article : Pas d’IA dans Warhammer, Games Workshop ne veut pas du tout de cet outil dans les œuvres autour de son univers
Deadpool débarque dans Marvel Rivals en montrant qu’il peut absolument tout faire et remplir tous les rôles
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Deadpool débarque dans Marvel Rivals en montrant qu’il peut absolument tout faire et remplir tous les rôles
Genshin Impact passe à sa version 6.3 et ajoute l’un des personnages les plus attendus du jeu, Columbina
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact passe à sa version 6.3 et ajoute l’un des personnages les plus attendus du jeu, Columbina
High on Life 2 ajoute une version Switch 2, mais elle n’arrivera qu’au printemps
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : High on Life 2 ajoute une version Switch 2, mais elle n’arrivera qu’au printemps
Meta ferme ses studios Armature Studio (Resident Evil 4 VR), Sanzaru Games (Sly 4) et Twisted Pixel (Deadpool VR)
meta quest
Image d\'illustration pour l\'article : Meta ferme ses studios Armature Studio (Resident Evil 4 VR), Sanzaru Games (Sly 4) et Twisted Pixel (Deadpool VR)
Battlefield 6 : Après une première saison mitigée, la saison du jeu est repoussée de quelques jours
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Battlefield 6 : Après une première saison mitigée, la saison du jeu est repoussée de quelques jours
Shift Up (Stellar Blade) pense que l’IA va être essentielle pour lutter à armes égales contre les studios chinois et américains
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Shift Up (Stellar Blade) pense que l’IA va être essentielle pour lutter à armes égales contre les studios chinois et américains
Tous les jeux Switch et Switch 2 à venir en 2026
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Tous les jeux Switch et Switch 2 à venir en 2026
Josef Fares (Split Fiction, It Takes Two) défend Electronic Arts et ne veut pas voir les AAA disparaitre au profit des AA
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Josef Fares (Split Fiction, It Takes Two) défend Electronic Arts et ne veut pas voir les AAA disparaitre au profit des AA
Code Vein II s’offre un tour d’horizon en vidéo, voici tout ce qu’il faut savoir sur cet action-RPG
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Code Vein II s’offre un tour d’horizon en vidéo, voici tout ce qu’il faut savoir sur cet action-RPG
Les 7 jeux VR qu’il fallait faire en 2025
Image d\'illustration pour l\'article : Les 7 jeux VR qu’il fallait faire en 2025
Un nouveau jeu mobile Inazuma Eleven est annoncé tandis qu’Inazuma Eleven: Victory Road s’approche du million de ventes
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Un nouveau jeu mobile Inazuma Eleven est annoncé tandis qu’Inazuma Eleven: Victory Road s’approche du million de ventes
Les sets LEGO Pokémon (Evoli, Pikachu…) sont en précommande, voici où les réserver au meilleur prix
Image d\'illustration pour l\'article : Les sets LEGO Pokémon (Evoli, Pikachu…) sont en précommande, voici où les réserver au meilleur prix
Ubisoft continue de licencier avec 55 postes supprimés chez Ubisoft Massive et Ubisoft Stockholm
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft continue de licencier avec 55 postes supprimés chez Ubisoft Massive et Ubisoft Stockholm
Nintendo ne peut pas encore dire si la Switch 2 va voir son prix augmenter à cause d’un marché très tendu
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo ne peut pas encore dire si la Switch 2 va voir son prix augmenter à cause d’un marché très tendu
Un Resident Evil Showcase est prévu pour cette semaine, avec du nouveau pour Resident Evil Requiem
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Un Resident Evil Showcase est prévu pour cette semaine, avec du nouveau pour Resident Evil Requiem
ARC Raiders dépasse les 12,4 millions d’exemplaires vendus et est plus populaire que jamais
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : ARC Raiders dépasse les 12,4 millions d’exemplaires vendus et est plus populaire que jamais
Masters of Albion, le prochain jeu de Peter Molyneux (Fable), sortira le 22 avril
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Masters of Albion, le prochain jeu de Peter Molyneux (Fable), sortira le 22 avril