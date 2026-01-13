Tous les jeux Switch et Switch 2 à venir en 2026

Dans cet article, vous trouverez la liste des jeux déjà confirmés sur Switch et Switch 2 pour cette année 2026, et même peut-être au-delà. Nous n’évoquerons pas les portages sauf ceux de Nintendo lui-même, les rumeurs ou les jeux qui n’ont pas été officiellement annoncés, même si l’on se doute qu’un nouveau Mario pourrait arriver d’ici la fin de l’année.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition

On commence l’année assez timidement sur Switch 2 avec la sortie du portage d’Animal Crossing: New Horizons, qui arrive dès cette semaine. Celles et ceux qui possèdent le jeu sur la première Switch pourront aussi en profiter via une mise à jour payante à un prix raisonnable, de 4,99 €.

Au programme de cette nouvelle version, de la 4K sur la nouvelle machine de Nintendo, mais aussi le support de la fonctionnalité Souris des Joy-Con 2, très utile lorsque vous vous amusez à décorer votre maison. La fonctionnalité Game Chat est aussi utilisée à son plein potentiel, et on retrouvera quelques éléments inédits comme un mégaphone pour mieux repérer où sont les habitants de l’île. Cette version s’accompagne d’une mise à jour gratuite apportant un hôtel à gérer, de nouveaux objets à collectionner ainsi que la Rêver’île, un mode de construction et de personnalisation plutôt libre.

Mario Tennis Fever

La saga Mario Tennis revient avec son épisode le plus ambitieux à ce jour. Mario Tennis Fever a la particularité de proposer un mode Histoire dans lequel on incarnera bébé Mario, qui va peu à peu réapprendre tout ce qu’il faut savoir sur le tennis via plusieurs défis. Un bon moyen d’apprendre les bases du gameplay tout en profitant d’un mode solo assez complet.

La grande nouveauté de cet épisode repose également sur les Raquettes frénétiques, qui disposent de coups spéciaux qui peuvent aussi bien geler l’ennemi que le brûler, et ce n’est là qu’un simple exemple de tous les effets disponibles. Le jeu proposera également de nombreux modes différents avec des matchs aux règles uniques, comme du Tennis-flipper ou du Tennis forestier (oui oui) mettant en scène le plus grand casting jamais vu dans un Mario Tennis (38 personnages jouables). Bref, le Mario Tennis le plus complet.

Pokémon Pokopia

L’idée de Pokémon Pokopia peut sembler évidente, mais elle a mis du temps à se concrétiser. En mélangeant Pokémon et Animal Crossing, Nintendo semble tenir sa vraie poule aux oeufs d’or de 2026, tant ces deux licences cartonnent.

Dans ce jeu atypique, on incarne un Métamorph ayant pris une apparence humaine (enfin presque), qui va tenter de se faire son petit nid sur une île pleine de ressources, et surtout plein de Pokémon. Il faudra collaborer avec ces derniers afin qu’ils nous filent un coup de patte pour construire notre domaine. Comptez donc sur Carapuce pour arroser les plantes, sur Bulbizarre pour couper les mauvaises herbes ou encore sur Salmèche pour vous allumer un bon feu bien chaud. Chaque Pokémon pourra répondre à des tâches spécifiques, pour vous permettre de bâtir votre havre de paix en compagnie de ces petites créatures.

Tomodachi Life : Une vie de rêve

Si Animal Crossing ne vous suffisait pas, vous aurez un autre jeu de simulation pour vous occuper cette année avec Tomodachi Life : Une vie de rêve. la licence fait son retour après une décennie d’absence et nous permet ainsi de retrouver les fameux Mii à la voix toujours très étrange, qui vivent tant bien que mal leur petite vie tranquille au sein d’une île presque paradisiaque.

Libre à vous de peupler cette île avec des Mii créés de toutes pièces, en vous amusant avec les outils de personnalisation. Une fois votre île remplie, il faudra trouver de quoi occuper ces Mii, que ce soit via diverses activités ou en consruisant des relations entre eux. Car oui, vous serez maître de leurs amitiés et leurs amours, tout en les faisant participer à des mini-jeux et en apprenant à mieux les connaître via les bons cadeaux à leur offrir.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel

En attendant patiemment l’annonce d’un nouveau Mario qui semble tout de même assez probable pour cette année, Super Mario Bros Wonder aura droit à une seconde jeunesse avec une version Switch 2 qui ne se contentera pas que d’améliorer le look du jeu, même si cela est aussi au programme.

Avec l’extension au drôle de nom « Rendez-vous au parc Bellabel », une nouvelle zone sera ajoutée au Royaume des Fleurs avec un parc d’attractions. qui proposera des niveaux spéciaux avec des défis bien particuliers à accomplir en multijoueur. Un peu de Mario Party en somme, tout en conservant l’aspect jeu de plateforme du jeu de base. Entre des niveaux où vous devez sauter en rythme, des parcours à construire au fur et à mesure pour que vos amis puissent avancer, ou encore un jeu de cache-cache, ce nouveau contenu mettra bien en valeur la dimension coopérative et multijoueur du titre.

Yoshi and the Mysterious Book

Pour cet anniversaire si spécial que Mario va fêter, Yoshi sera aussi mis à l’honneur dans un nouveau jeu solo. Yoshi and the Mysterious Book se présente comme un jeu de plateforme 2D en compagnie de ce personnage si attachant, qui va tomber sur un livre étrange à moustaches répondant au nom de Mystérius. Il devra alors retrouver tout le contenu de ce dernier en partant à l’aventure.

Yoshi sera capable d’avaler plusieurs créatures qu’il pourra ensuite mettre sur son dos (oui, dans cet ordre là), comme une fleur qui fera pousser la végétation autour d’elle et qui aidera à créer des nouvelles interactions avec le décor. Jusqu’ici, le titre s’est peu montré en dehors d’une courte vidéo lors du dernier Nintendo Direct, mais on peut déjà parier qu’il sera le plus mignon des jeux de ce printemps.

Orbitals

Vous avez adoré Split Fiction et It Takes Two ? Alors nul doute qu’Orbitals saura titiller votre intérêt. Cette exclusivité Switch 2 est le premier titre du studio japonais Shapefarm, et il rend justement hommage aux animes des années 80/90 avec un style retro tout à fait charmant.

Dans Orbitals, vous incarnerez au choix Maki ou Omura, un duo inséparable qui va tout faire pour sauver leur station spatiale lorsque celle-ci est touchée par une grave tempête. Il faudra s’aventurer dans l’espace, que ce soit à bord d’un vaisseau ou avec des combinaisons spéciales. Chacun des deux personnages aura son propre type de gameplay, comme dans les jeux de Hazelight Studios, et tout le sel du titre reposera sur la coopération et le gameplay asymétrique. Vous pourrez donc partager vos Joy-Con avec quelqu’un sur la même console, ou vivre tout cela en ligne avec un ami.

Rhythm Paradise Groove

Autre revenant dans cette liste, Rhythm Paradise qui est de nouveau mis à l’honneur avec Rhythm Paradise Groove, un jeu de rythme pas tout à fait comme les autres. Vous participerez ici à tout plein de mini-jeux étranges qui n’ont pour seul point commun d’être basés autour d’un rythme à trouver. Peu d’informations sur ce nouvel épisode, qui a implement été confirmé à la va-vite lors du dernier Nintendo Direct avec une vidéo décalée qui donne le ton des mini-jeux qui nous seront proposés.

Pokémon Champions

Pokémon Champions sortira aussi sur mobiles, mais il reste une exclusivité Switch sur consoles. La particularité de ce spin-off est d’uniquement se focaliser sur la partie duel de Pokémon, un peu à la manière des Pokémon Stadium, pour les vieux de la vieille.

Vous devrez ici entraîner vos Pokémon en choissisant d’optimiser leur vitesse, leur attaque ou bien leur défense selon la stratégie que vous souhaitez employer. Les Pokémon à sélectionnés seront triés sur le volet, même si certains pourront être importés depuis votre compte Pokémon HOME. Le jeu est surtout pensé pour la compétition avec un mode classé, notamment pour les Championnats du Monde Pokémon, mais vous pourrez aussi en profiter entre amis en local ou via des matchs privés.

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Trois ans après un Fire Emblem Engage qui a un peu trop reposé sur la nostalgie et ne s’est pas montré aussi marquant qu’un Three Houses, qui a marqué le retour de la série sur consoles de salon, la licence revient cette année avec un Fire Emblem: Fortune’s Weave qui reste aujourd’hui encore un peu mystérieux.

Ce nouvel épisode a été dévoilé lors du dernier Nintendo Direct via une bande-annonce nous présentant très brièvement les personnages que l’on pourra croiser dans ce tactical-RPG, sans trop en révéler sur le contexte de cet opus et sur les diverses forces qui vont s’affronter. Autant dire que l’on s’attend à ce que le jeu fasse l’objet d’une présentation un peu plus poussée lors du prochain showcase de Nintendo, ne serait-ce qu’avec un synopsis un peu plus clair et des détails sur les nouveautés à attendre dans cet épisode.

The Duskbloods

En plus d’un portage Switch 2 pour Elden Ring, From Software dégainera une grosse cartouche pour la console de Nintendo avec The Duskbloods, qui est un jeu totalement inédit réservé à cette machine et qui devrait a priori sortir cette année, sauf en cas de gros retard.

Un titre qui a surpris tout le monde, et qui a directement fait rejaillir le souvenir de Bloodborne en raison d’une direction artistique assez proche. Le jeu promet cependant d’être bien différent puisqu’il sera avant tout tourné vers la coopération, tout en étant une vraie aventure complète. Pas totalement un cousin d’Elden Ring Nightreign en sorte, même si l’aspect coopératif est très présent. D’autant plus que le PvP sera également de la partie, avec des rivaux à combattre pour obtenir des récompenses spéciales. Autant dire que le danger sera partout.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur

Attendu de longue date, Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur est le jeu le plus important du catalogue actuel de Level-5, de retour après un sacré passage à vide. Le studio réunit le duo Layton et Luke dans une nouvelle aventure, cette fois-ci au sein de la ville de Steam Bison, qui s’est beaucoup industrialisée au fil des années et qui repose sur l’utilisation de nombreuses machines à vapeur.

Un tout nouveau décor qui sera le théâtre de nombreuses énigmes pour l’élève et le maître, qui apparaitront ici avec des modèles 3D. On sait encore peu de choses sur les nouveautés de cet épisode, si ce n’est qu’il nous donnera accès à un stylo virtuel pour prendre des notes ou dessiner, histoire de rappeler les épisodes sur Nintendo DS. À part cela, on peut s’attendre à une centaine de puzzles qui vont venir défier notre logique et faire chauffer nos neurones, ce qui ne fera de mal à personne.

Splatoon Raiders

Probablement le titre dont on sait le moins de choses à l’heure actuelle. Splatoon Raiders a été annoncé à l’aide d’un simple teaser, qui sera un spin-off de la série principale. A priori, le jeu s’orienterait plus vers du solo/coopératif que du multijoueur, mais cela reste encore à confirmer.

Dans cet épisode un peu à part, on suivra les aventures du groupe des Tridenfer, à savoir Pasquale, Angie et Raimi, que l’on connaît depuis Splatoon 3. Le trio voyagera au sein de l’archipel Spirhalite, un endroit qui cache de nombreux secrets et qui offrira un décor très différent de la Cité-Clabousse. Cette aventure unique est donc pour le moment encore bien mystérieuse, mais on pourra patienter jusqu’à sa sortie avec une version Switch 2 du troisième épisode qui semble être en préparation, malgré une mise à jour qui a déjà été rendue disponible pour améliorer les performances du jeu sur la dernière console de Nintendo.

Voilà un rapide tour d’horizon non-exhaustif des exclusivités Switch et Switch 2 à attendre pour cette année 2026, en espérant que Nintendo révèle d’autres cartouches plus marquantes lors de son premier Nintendo Direct de l’année.