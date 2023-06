Nintendo ne veut surtout pas que sa prochaine console soit victime des scalpers

Tout récemment, une réunion avec les investisseurs s’est tenue chez Nintendo. L’occasion pour les propriétaires de parts chez le constructeur de poser quelques questions, notamment sur l’avenir de la firme.

Comme le rapporte VGC, une personne aurait évoqué le sujet des scalpers en demandant ce que comptait faire Nintendo pour éviter que des personnes malveillantes profitent des envies des joueurs. Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a répondu :

Le stock avant tout chez Nintendo, qui veut donc s’assurer d’avoir le nécessaire avant d’expédier sa prochaine machine.

Par ailleurs, en parlant de la prochaine console de Nintendo, Furukawa a précisé une chose importante en annonçant que la transition vers la prochaine console devrait être facilitée grâce à l’utilisation du compte Nintendo :

Etant donné que l’on compte 290 millions de comptes, toutes plateformes confondues, Nintendo aurait tort de se priver d’une telle fonctionnalité qui sera aussi bénéfique pour les usagers. On espère aussi que cela veut dire que la prochaine machine sera retrocompatible et que nos jeux pourront nous suivre d’une machine à l’autre, mais ça, il est encore trop tôt pour le dire.

