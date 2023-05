Nintendo : Pas de nouvelle Switch ou console avant le printemps 2024 ?

Rien pour cette année fiscale ?

Vous avez l’habitude, on prendra le tout avec des pincettes, mais les prévisions annoncées par le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, montrent clairement qu’une console ne sera lancée durant cette année fiscale, qui se terminera au mois de mars 2024. Nintendo espère vendre 15 millions de Switch pour cette année, un objectif réalisable bien que difficile, même si la console sera aidée par la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mais pour la prochaine année fiscale, c’est l’inconnue. Comme le souligne Eurogamer, Ampere Analysis s’attend à ce qu’une nouvelle console Nintendo soit lancée avant la fin de l’année 2024. Mais on s’intéressera surtout aux propos de Nikkei Asia, qui, selon une source qui serait proche de Nintendo, une nouvelle console n’arrivait pas avant le printemps 2024, au plus tôt. Ceci dit, son « développement semblerait bien avancer », ce qui peut nous laisser que 2024 sera bel et bien l’année du lancement d’une nouvelle console Nintendo.

Il est encore trop tôt pour l’affirmer, mais on peut déjà se dire qu’aucune Switch Pro ne devrait arriver cette année.