Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau : Un nouveau musô dans l’univers de The Legend of Zelda annoncé sur Nintendo Switch 2

Parmi les nombreux jeux annoncés lors de la conférence Nintendo dédiée à la présentation de la Switch 2, les fans de musô et The Legend of Zelda ont forcément été ravis d’apprendre l’arrivée d’un nouvel opus de la saga Hyrule Warriors, intitulé Les Chroniques du Sceau. Développé par AAA Games Studio et édité par Koei Tecmo, il nous proposera de (re)plonger dans l’univers de Tears of the Kingdom dès l’hiver prochain, à travers un gameplay et des combats inspirés des Dynasty Warriors.