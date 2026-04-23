Yoshi and the Mysterious Book fait les présentations avec une longue vidéo de gameplay
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Nintendo ne daigne toujours pas dégainer un Nintendo Direct pour présenter ses jeux du printemps, alors il doit bien trouver une autre manière de les mettre en avant. Yoshi and the Mysterious Book a donc aujourd’hui droit à une vidéo complète d eprésentation qui vous apprendra tout ce que vous devez savoir sur le jeu en à peine 6 minutes de votre temps.
Yoshi nous met à la page
Et ce sont 6 minutes de douceur que Nintendo vous propose ici avec cette vidéo de Yoshi and the Mysterious Book, ce qui ne se refuse décidément pas en ce moment. Dans cette aventure trop pipou, Yoshi fera la rencontre de Mysterius, un livre parlant qui porte aussi bien son nom que la moustache. Notre petit héros devra l’aider à étudier ce que contiennent ses pages en voyageant dans divers niveaux.
On nous fait ici le tour des capacités de Yoshi avant de s’intéresser aux créatures que le dinosaure va croiser. Yoshi pourra les avaler ou les faire monter sur son dos afin de profiter des spécificités de chaque petite bestiole. On en a un exemple avec la fleur qui fera pousser la végétation autour d’elle. Les niveaux présentés ici nous montrent que la diversité sera au rendez-vous, avec de nouvelles mécaniques de gameplay qui viendront s’ajouter très régulièrement. Et on a même quelques petits caméos dans cette grande présentation, mais on vous laisse vous-mêmes découvrir lesquels.
Rappelons que Yoshi and the Mysterious Book sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2 dès le 21 mai prochain.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 21/05/2026