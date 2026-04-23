Yoshi and the Mysterious Book fait les présentations avec une longue vidéo de gameplay

Yoshi nous met à la page

Et ce sont 6 minutes de douceur que Nintendo vous propose ici avec cette vidéo de Yoshi and the Mysterious Book, ce qui ne se refuse décidément pas en ce moment. Dans cette aventure trop pipou, Yoshi fera la rencontre de Mysterius, un livre parlant qui porte aussi bien son nom que la moustache. Notre petit héros devra l’aider à étudier ce que contiennent ses pages en voyageant dans divers niveaux.

On nous fait ici le tour des capacités de Yoshi avant de s’intéresser aux créatures que le dinosaure va croiser. Yoshi pourra les avaler ou les faire monter sur son dos afin de profiter des spécificités de chaque petite bestiole. On en a un exemple avec la fleur qui fera pousser la végétation autour d’elle. Les niveaux présentés ici nous montrent que la diversité sera au rendez-vous, avec de nouvelles mécaniques de gameplay qui viendront s’ajouter très régulièrement. Et on a même quelques petits caméos dans cette grande présentation, mais on vous laisse vous-mêmes découvrir lesquels.

Rappelons que Yoshi and the Mysterious Book sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2 dès le 21 mai prochain.