Yoshi and the Mysterious Book, l’aventure toute mimi, trouve sa date de sortie

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

Dévoilé en septembre dernier lors d’un Nintendo Direct, Yoshi and the Mysterious Book verra le dinosaure vert (et co-star du long métrage Super Mario Galaxy Le Film à venir le 1ᵉʳ avril) revenir dans sa propre aventure. Une aventure sous la forme de niveaux en 2D à la direction artistique originale qui fera assurément craquer lors de sa sortie prévue pour dans quelques semaines et annoncée à l’occasion du Mario Day aujourd’hui.

yoshi and the mysterious book

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Yoshi and the Mysterious Book
Yoshi and the Mysterious Book
switch 2

Date de sortie : 21/05/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

En savoir plus

Sur le même thème

Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces (Mario, Fire Emblem, Metroid Prime 4, Pokémon…)

switch
wiiu
wii
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces (Mario, Fire Emblem, Metroid Prime 4, Pokémon…)

Resident Evil Requiem : Un mini-jeu arrive en mai et un DLC scénarisé est officiellement en préparation

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem : Un mini-jeu arrive en mai et un DLC scénarisé est officiellement en préparation

Test Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – le meilleur épisode de la série ?

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Test Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – le meilleur épisode de la série ?

Tous les Habitats – Pokémon Pokopia

switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Tous les Habitats – Pokémon Pokopia
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Ballistic Moon, le studio derrière le remake d’Until Dawn, a désormais fermé ses portes
pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Ballistic Moon, le studio derrière le remake d’Until Dawn, a désormais fermé ses portes
Yoshi and the Mysterious Book, l’aventure toute mimi, trouve sa date de sortie
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yoshi and the Mysterious Book, l’aventure toute mimi, trouve sa date de sortie
Resident Evil Requiem : Un mini-jeu arrive en mai et un DLC scénarisé est officiellement en préparation
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem : Un mini-jeu arrive en mai et un DLC scénarisé est officiellement en préparation
Un remaster de Fallout 3 commencerait à prendre forme via un listing de figurines McFarlane
pc
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Un remaster de Fallout 3 commencerait à prendre forme via un listing de figurines McFarlane
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vient de franchir le cap des deux millions d’exemplaires distribués
Image d\'illustration pour l\'article : Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vient de franchir le cap des deux millions d’exemplaires distribués
Super Mario Galaxy Le Film dévoile une nouvelle bande-annonce explosive et révèle trois nouvelles voix au casting
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy Le Film dévoile une nouvelle bande-annonce explosive et révèle trois nouvelles voix au casting
Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall a réagi dans l’affaire impliquant Olivier Gay et sa BD « L’Académie Clair-Obscur »
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall a réagi dans l’affaire impliquant Olivier Gay et sa BD « L’Académie Clair-Obscur »
Electronic Arts procède à des licenciements affectant les équipes à l’œuvre sur Battlefield 6
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Electronic Arts procède à des licenciements affectant les équipes à l’œuvre sur Battlefield 6
Shinji Mikami (Resident Evil) annonce un nouveau projet AAA avec son studio Unbound
Image d\'illustration pour l\'article : Shinji Mikami (Resident Evil) annonce un nouveau projet AAA avec son studio Unbound
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 mars 2026 (Ghost of Yōtei Legends, Solasta II, Monster Hunter Stories 3…)
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 mars 2026 (Ghost of Yōtei Legends, Solasta II, Monster Hunter Stories 3…)
Gang of Dragon : Nagoshi Studio se retrouve en difficulté suite au retrait prochain de NetEase
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Gang of Dragon : Nagoshi Studio se retrouve en difficulté suite au retrait prochain de NetEase
Clair Obscur: Expedition 33 : Un avocat du jeu a demandé à l’auteur de la BD « L’Académie Clair-Obscur » d’arrêter de la vendre
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 : Un avocat du jeu a demandé à l’auteur de la BD « L’Académie Clair-Obscur » d’arrêter de la vendre
Final Fantasy VII Remake Part 3 : La date du jeu devrait être révélée cette année, Bloomberg dévoile de nouvelles infos
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Final Fantasy VII Remake Part 3 : La date du jeu devrait être révélée cette année, Bloomberg dévoile de nouvelles infos
Valve « espère » sortir sa Steam Machine en 2026, laissant planer le doute d’un report, avant de rétropédaler
Image d\'illustration pour l\'article : Valve « espère » sortir sa Steam Machine en 2026, laissant planer le doute d’un report, avant de rétropédaler
Un énième Super Mario Galaxy Direct est prévu pour le film le 9 mars, une nouvelle affiche a été dévoilée
Image d\'illustration pour l\'article : Un énième Super Mario Galaxy Direct est prévu pour le film le 9 mars, une nouvelle affiche a été dévoilée
South of Midnight tient sa date de sortie sur PS5 et Nintendo Switch 2, rendez-vous à la fin du mois
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : South of Midnight tient sa date de sortie sur PS5 et Nintendo Switch 2, rendez-vous à la fin du mois
EA Sports FC 26 dévoile la première équipe FUT Birthday
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la première équipe FUT Birthday
Slay the Spire 2 explose les compteurs pour son lancement et établit un record pour le genre devant Mewgenics et Hades 2
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Slay the Spire 2 explose les compteurs pour son lancement et établit un record pour le genre devant Mewgenics et Hades 2
Remedy confirme que Jesse ne sera pas jouable dans Control Resonant, et que le jeu n’est définitivement pas un Souls-like
Image d\'illustration pour l\'article : Remedy confirme que Jesse ne sera pas jouable dans Control Resonant, et que le jeu n’est définitivement pas un Souls-like
Amazon Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés dans l’abonnement en mars
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Amazon Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés dans l’abonnement en mars
Echoes of Aincrad annoncé, un nouvel Action RPG Sword Art Online qui nous fera jouer notre propre avatar
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Echoes of Aincrad annoncé, un nouvel Action RPG Sword Art Online qui nous fera jouer notre propre avatar
Onimusha: Way of the Sword se montre avec de nouvelles images et la promesse d’une nouvelle présentation imminente
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Onimusha: Way of the Sword se montre avec de nouvelles images et la promesse d’une nouvelle présentation imminente
Forza Horizon 6 nous offre 9 minutes de virée japonaise à bord d’une Saleen S7
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Forza Horizon 6 nous offre 9 minutes de virée japonaise à bord d’une Saleen S7
Pragmata profite d’un nouveau trailer pour avancer sa date de sortie d’une semaine
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Pragmata profite d’un nouveau trailer pour avancer sa date de sortie d’une semaine