Yoshi and the Mysterious Book, l’aventure toute mimi, trouve sa date de sortie

L’aventure débute fin mai sur Switch 2

C’est désormais officiel : Yoshi and the Mysterious Book sortira en plein milieu du printemps, soit le 21 mai prochain, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Cela faisait 7 ans que Yoshi n’avait pas bénéficié d’une aventure qui lui est propre, avec Yoshi’s Crafted World (2019). Cette fois, on retourne dans une aventure principalement en 2D à défilement horizontal avec l’aide d’un livre magique qui se remplira d’informations au gré de vos interactions avec le décor. Chaque page du livre devient un niveau à part entière et vous rentrerez littéralement dans celui-ci, Mysterius de son nom, pour accomplir de nouvelles pérégrinations diverses, comme on peut le voir dans le nouveau trailer dévoilé.

Le jeu devrait enchaîner puzzle et plateforme avec de multiples capacités pour notre Yoshi, dont celle de porter sur son dos des créatures afin d’exploiter leurs capacités, comme celles de bulles aux multiples pouvoirs et répercussions sur l’environnement. Yoshi and the Mysterious Book sortira donc le 21 mai prochain en exclusivité sur Nintendo Switch 2.