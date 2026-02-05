Hollow Knight : Le petit chevalier débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch 2

La duologie de Team Cherry disponible sur Switch 2

La nouvelle ne constitue pas une surprise puisque nous savions dès décembre dernier que Team Cherry planchait sur une version Nintendo Switch 2 pour Hollow Knight. Ce qui est en revanche plutôt sympathique, c’est qu’il s’agit d’un « semi-shadowdrop » puisque cette édition sera disponible ce 5 février.

On rappelle que ce Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition propose un framerate amélioré, une meilleure résolution et sera lancé dans le cadre d’une mise à jour valable sur les autres plateformes. Celle-ci corrige des bugs et ajoute de nouvelles résolutions comme le 21:9 et le 16:10 pour mieux rendre sur un maximum d’écrans, tout en insufflant de la qualité de vie avec un affichage de map mieux géré.

Cerise sur le gâteau, la mise à jour est gratuite pour celles et ceux qui disposent de la version Switch premier du nom. On a l’habitude d’être servi comme des rois et reines par Team Cherry, et il faut croire que ça ne risque pas de cesser.