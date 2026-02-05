Hollow Knight : Le petit chevalier débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch 2
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Fauchinou
Nous vivons depuis quelques mois dans un monde où Hollow Knight Silksong est sorti, pour le plus grand plaisir des fans de la licence metroidvania de Team Cherry. Mais si l’attente fut si éprouvante durant toutes ces années, c’est parce que Hollow Knight fut une claque monumentale. Et maintenant que la micro équipe de développement s’occupe de la suite du contenu du deuxième opus, l’occasion est aussi toute trouvée pour amener le premier sur la Switch 2. Soyez prêts, car ça arrive dans la journée.
La duologie de Team Cherry disponible sur Switch 2
La nouvelle ne constitue pas une surprise puisque nous savions dès décembre dernier que Team Cherry planchait sur une version Nintendo Switch 2 pour Hollow Knight. Ce qui est en revanche plutôt sympathique, c’est qu’il s’agit d’un « semi-shadowdrop » puisque cette édition sera disponible ce 5 février.
On rappelle que ce Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition propose un framerate amélioré, une meilleure résolution et sera lancé dans le cadre d’une mise à jour valable sur les autres plateformes. Celle-ci corrige des bugs et ajoute de nouvelles résolutions comme le 21:9 et le 16:10 pour mieux rendre sur un maximum d’écrans, tout en insufflant de la qualité de vie avec un affichage de map mieux géré.
Cerise sur le gâteau, la mise à jour est gratuite pour celles et ceux qui disposent de la version Switch premier du nom. On a l’habitude d’être servi comme des rois et reines par Team Cherry, et il faut croire que ça ne risque pas de cesser.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 24/02/2017