Paranormasight: The Mermaid’s Curse – Un nouvel opus du visual novel d’horreur mystique s’annonce sur Nintendo Switch

La méchante petite sirène

Développée par le studio japonais Xeen et éditée par Square Enix, la franchise propose une approche originale du visual novel, mêlant enquête interactive et thriller psychologique. Dans Paranormasight: The Mermaid’s Curse, nous suivons Yuza Minakuchi, un jeune récolteur de perles de la baie d’Ise, sur une île où perdurent d’anciennes légendes liées aux sirènes. Alors qu’il arpente les fonds marins, il fait la rencontre d’une version lugubre de lui-même. À la suite de cet incident, les événements étranges se multiplient autour de lui.

Au fil de la résolution de ces mystères, Yuza croise la route de personnages tout aussi énigmatiques, parmi lesquels une jeune fille amnésique, des chercheurs de trésors ou encore une mère de famille en quête de réponses concernant plusieurs décès par noyade. En plus de récolter des indices en dialoguant avec ces protagonistes, il sera nécessaire de plonger dans les eaux profondes afin de découvrir d’autres éléments, sans oublier la résolution de différentes énigmes.

On peut saluer Square Enix d’avoir accordé une nouvelle chance aux développeurs, le précédent épisode ayant été bien accueilli, même si le genre reste relativement niche au sein de l’industrie.

Paranormasight: The Mermaid’s Curse est attendu pour le 19 février prochain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 (via la rétrocompatibilité).