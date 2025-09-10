Nintendo dépose un brevet sur une mécanique qui permet d’invoquer des créature en combat

Les combats d’invocations au cœur d’un brevet

Le site GamesFray (relayé par Windows Central) a découvert que Nintendo venait d’enregistrer deux brevets assez importants, qui pourraient avoir un impact sur Palworld, mais aussi sur pas mal d’autres jeux. Le premier concerne une mécanique qui permet de changer facilement de monture, mais celui qui nous intéresse plus particulièrement est celui noté 12 403 39, enregistré le 2 septembre dernier aux États-Unis, qui détaille une fonctionnalité qui permet d’invoquer un personnage pour le faire combattre. Autrement dit, le cœur du système de combat des jeux Pokémon, que n’a pas forcément inventé Nintendo (mais c’est le jeu des brevets).

Ce brevet a quelques particularités qui demandent que le personnage principal (pas celui invoqué) puisse pouvoir bouger dans l’espace, et que le personnage invoqué puisse combattre dès qu’un adversaire se présente sur le terrain. Ici, on pensera surtout au nouveau système de combat de la série présenté dans le prochain Légendes Pokémon Z-A.

Rien ne dit que Nintendo va tenter d’arrêter tous les jeux qui utiliseront une mécanique similaire, sans quoi il devrait se frotter à des Square Enix, Atlus et compagnie dont certains des jeux utilisent un système du genre. Pour autant, cela donne une arme au constructeur pour éviter d’autres cas comme Palworld, à condition que la justice reconnaisse la validité d’un tel brevet et la manière dont il aurait été emprunté.