Palworld : On en sait un peu plus sur le conflit entre Pocketpair et Nintendo

Nintendo dévoile enfin ce qu’il réclame

Nintendo demande aujourd’hui une injonction contre le jeu ainsi qu’une indemnisation pour les dommages subits, car Palworld aurait enfreint trois brevets qui ont été enregistrés par Pocketpair après le lancement du jeu, ce qui explique pourquoi Nintendo ne réagit que maintenant. Ces trois brevets font échos à un autre enregistré par The Pokémon Company et Nintendo en décembre 2021, soit bien avant le lancement de Palworld.

Les trois brevets en question sont numérotés 7545191, 7493117 et 7528390, et ferait référence au système de capture de Pokémon (comme dans Légendes Pokémon Arceus) et la possibilité de se servir de ces derniers en tant que montures, selon la traduction d’Eurogamer. Il n’est donc pas du tout question des designs similaires entre les Pals et les Pokémon.

Nintendo et The Pokémon Company demandent chacun 5 millions de yens en dédommagement, soit 10 millions, ce qui équivaut à un peu plus de 60 000 euros. Une bagatelle pour toutes les entités comprises ici (du moins on l’imagine pour Pocketpair vu les résultats de vente de Palworld), mais l’injonction reste plus problématique. Pocketpair indique vouloir prouver qu’il est dans son droit, et c’est peut-être une longue bataille judiciaire qui débute maintenant.