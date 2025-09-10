Légendes Pokémon Z-A : Méga-Sepiatroce nous hypnotise dans une vidéo au ton décalé
L’une des particularités de Légendes Pokémon Z-A sera de remettre le système de Méga-Évolutions en avant, notamment via de nouvelles formes de Pokémon encore jamais vues jusqu’ici. Quelques-unes ont déjà été dévoilées, à l’image de Méga-Dracolosse, et The Pokémon Company continue d’en présenter régulièrement pour nous donner envie de nous procurer ce nouvel épisode malgré l’absence d’une nouvelle génération. Aujourd’hui, c’est au tour de Sépiatroce d’avoir droit à une nouvelle forme, qui entend bien vous hypnotiser.
Mon ami Sépiatroce
Prends-garde à toi Hypnomade, il semblerait que le statut de plus grand hypnotiseur soit maintenant entre les mains de Méga-Sepiatroce. Cette nouvelle Méga-Évolution exclusive à Légendes Pokémon Z-A a été dévoilée dans une nouvelle vidéo pour le moins amusante, où l’on voit des dresseurs et des dresseuses se faire avoir par les pouvoirs hypnotiques de ce Pokémon, le tout sous fond de faux journal télévisé. Une autre vidéo, cette fois-ci en jeu, a aussi été diffusée pour nous présenter le Pokémon en action.
Cette Méga-Évolution donnera donc à Sépiatroce une allure plus longiligne, avec des tentacules lumineux qu’il ne faudra pas regarder longtemps sous peine de tomber dans son emprise, jusqu’à perdre la mémoire et notre personnalité. Une nouvelle dimension pour ce Pokémon pas forcément connu de tous.
Légendes Pokémon Z-A est prévu sur Switch et Switch 2 le 16 octobre prochain.
Date de sortie : 16/10/2025