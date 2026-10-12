Nintendo confirme qu’il n’a pas prévu de se débarrasser du format physique pour le moment

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À l’heure où PlayStation est la cible de toutes les critiques formulées par le public encore attaché au format physique, Nintendo n’est pas totalement épargné non plus. En cause, le format game-key card qui n’est pas accepté par tout le monde, étant donné qu’il nécessite un téléchargement obligatoire. Mais Nintendo ne se sent pas prêt pour autant à se débarrasser complètement de ses cartouches, contrairement à PlayStation qui dira bientôt au revoir au format blu-ray.

Mario Kart World // Source : Nintendo

Nintendo ne va pas tout de suite emboîter le pas

Puisque Nintendo vient de sortir sa Switch 2, le constructeur n’a pas de raison de changer de stratégie sur la question, d’autant que le format game-key card permet de réaliser quelques économies. Il est tout de même naturel de vouloir savoir ce que le constructeur pense de la situation, et s’il va lui aussi se mettre à faire disparaître progressivement le format physique.

Selon Bill van Zyll, vice-président de l’antenne d’Amérique latine de Nintendo, rien n’est prévu à ce sujet. C’est ce qu’il affirme dans une interview chez Coelho no Japão (traduite par Eurogamer), en précisant que Nintendo n’a pas de plan immédiat pour passer à une stratégie entièrement dématérialisée :

« Historiquement, nous avons toujours été neutres, n’est-ce pas ? Nous regardons les préférences des consommateurs et nous y accordons beaucoup de crédit. Nous avons également lancé une console il y a tout juste un peu plus d’un an. Elle offre à la fois du physique et du numérique. Nous n’avons rien de prévu concernant un abandon du format physique. Nous savons à quel point les fans y sont attachés, donc notre position a toujours été de ne pas trancher. »

Les plans, ça change avec le temps, mais pour le moment, Nintendo s’en tient à sa stratégie actuelle qui lui vaut déjà pas mal de retours négatifs. Nul doute que voir ce qu’il se passe chez la concurrence va sans doute influencer les prochaines décisions chez le constructeur japonais.

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